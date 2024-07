Maša Pavoković: Stvari v glasbi že dolgo niso več zastonj

Večina ljudi ima rada glasbo, a marsikdo se ne zaveda, da v ozadju deluje kopica tistih, ki poskrbijo za to, da lahko glasbeni izvajalec stopi na oder in izvede svoj nastop pred občinstvom. Med temi je tudi Maša Pavoković, glasbena menedžerka in predstavnica za odnose z javnostmi, ki je 'zaslužna', da so se na radijske postaje in odre po Sloveniji prebili Koala Voice, med njenimi varovanci pa so tudi Joker Out, freekind., Magnifico, dela z Gramatikom, Tilnom Artačem in še bi lahko naštevali.

OGLAS

Še pred leti je prevladovalo mnenje, da slovenska glasbena industrija šepa za tujino, da Slovenci nimamo tako poslušljivih pesmi, na koncertne odre pa se prebijejo zgolj eni in isti, ki imajo dobre veze in poznanstva. Danes marsikaj od tega zagotovo ne drži, še vedno pa je pomembno, s kom glasbeni izvajalci sodelujejo, da jim uspe preboj na sceno, kljub temu, da imajo poslušljivo in kvalitetno glasbo. Ker veze in poznanstva še vedno veljajo, pravi Maša Pavoković, ena najbolj uspešnih glasbenih menedžerk in piarovk pri nas, z njo pa si želi sodelovati večina glasbenih izvajalcev, saj je njena pomoč skorajda zagotovilo, da mu bo uspelo. A za njenim uspehom so leta pridobivaja izkušenj, izobraževanj, potovanj v tujino, pridobivanja poznanstev in grajenja trdnih vezi. Nič ni prišlo čez noč in tudi danes, ko lahko že reče, da ji je uspelo, znanje in izkušnje pa predaja naprej svojim mentorirancem, ob pogledu nazaj prizna, da ni bilo preprosto, razmišljala pa je tudi o tem, da bi svojo karierno pot zaradi številnih polen, ki so se znašle pod njenimi nogami, usmerila drugam.

Maša Pavoković je ena najbolj uspešnih glasbenih menedžerk in piarovk v Sloveniji. FOTO: Osebni arhiv Maše Pavoković icon-expand

Če začneva na začetku. Kako si zajadrala v glasbene vode? Začelo se je, ko sem bila stara nekje 15 let in sem začela delati na Radiu Maribor. Prihajam iz Maribora in od moje najboljše prijateljice mama je ugotovila, da taki zgovorni ljudje, kot sem jaz, lahko služijo denar na radiu. Začela sem prek glasbenega novinarstva, vodenja oddaje in delanja prispevkov, tako pa se je tudi začel moj preboj v medijski svet. Ker sem bila obkrožena z glasbeniki, sem ugotovila, da jim lahko začnem tudi pomagati, da pridejo v eter. S tem sem začela zgodbo prepletati skozi piar. Ko sem se iz Maribora preselila na študij v Ljubljano, sem se na bolj resen način lotila piarja in to je bil ta prvi vzvod. Delala sem veliko dogodkov, povezanih z elektronsko glasbo, eden večjih projektov je bil tudi start-up MAG-LEV lebdeči gramofon, ko se mi je prvič v življenju zgodilo, da je Pitchfork citiral moj predstavitveni tekst. Med tem časom sem začela delati tudi na televiziji, od oddaje Hri-Bar do As ti tud not padu, do večine oddaj s Klemnom Slakonjo, pred desetimi leti smo začeli še Špil ligo, kjer so v prvi sezoni zmagali Koala Voice, ki sem jih začela menedžerirati in padla v funkcijo menedžerka. To je zdaj že 11 let nazaj, od takrat pa me piar in management spremljata cel čas v povezavi z organizacijo manjših dogodkov. Kje pa si se učila priarja in glasbenega menedžmenta? Za ta področja namreč ne obstaja posebna smer študija. Naučila sem se skozi izkušnje. Začela sem sama, na radiu, s svojimi potmi in načinom promocije neke skupine, prvo bolj resno prakso pa sta mi ponudila Sandi Maver in Tešky, ki sta takrat delala z Elvis Jackson, Dubiozo Kolektiv, Tide in drugimi. Potem pa sam začneš krmariti. Za menedžment nikoli nisem imela sogovornika, realno jih imam šele zdaj, po tolikih letih izkušenj, ko sem tudi sama mentor, najdem pa jih v tujini. Tudi za večino bendov in izvajalcev, s katerimi sem sodelovala, ko smo prešli mejo Slovenije, sem običajno izgubila sogovornike in jih nato iskala bolj ali manj v tujini. Uspela sem se pomrežiti z določenimi ljudmi, ki jih še danes pokličem. Ko smo s freekind. na primer začele z dogovarjanjem prve publishing pogodbe, sem poklicala Daniela Millerja, ustanovitelja založbe Mute Records, ki je odkril na primer Depeche Mode, z njim imela en pogovor na to temo in bila zelo vesela, da me je podprl. To so neke veze, poznanstva in ljudje, ki jih spoznaš, jih lahko vprašaš za nasvete. Včasih ugotoviš, da imajo vsi podobne težave in so v podobnih situacijah, s katerimi se srečujejo s svojimi izvajalci. Zato lažje izmenjaš mnenja.

Maša je nedavno ustanovila Agencijo LAMA, ki jo vodi v sodelovanju z Lano Pahič. FOTO: Osebni arhiv Maše Pavoković icon-expand

Vzporednice med glasbeno sceno v Sloveniji in tujini torej so? Ja in vedno več jih je. Moram reči, da se profesionalni nivo glasbene industrije v državi dviguje. Na konferencah kot je MENT lahko govorimo o zahtevnejših temah, ne rabimo več govoriti o osnovah glasbenega posla. Menim, da vedno več artistov loči med bookerjem, menedžerjem in piarovcem, da to ni ena in ista oseba. In ja, to so vsi ljudje, ki na koncu dneva morajo biti plačani za svoje delo, ker je to njihov poklic in delo opravljajo dobro. To je njihova ena in edina služba. To se mi zdi zelo pomembno. Sem tudi veliko delala kot samostojna podjetnica v marketingu, ki je šel ven iz glasbe, ker v določenih segmentih pač nisem mogla preživeti samo od tega, da bi delala mlad bend, kot je na primer Koala Voice, ki je sicer potem zrastel v nekaj večjega. Zato sem vmes počela druge stvari, ampak tudi v marketingu ne ločijo med tem, kaj je piar in kaj je plačana objava. Ko dobiš intervju v časopisu na pol strani, to stane. Ta del časopisa bi lahko zakupili za oglasni prostor, a je nekdo zaradi svojih poznanstev, ki jih ni dobil včeraj, ampak jih je gradil nekaj let, lahko prišel do objave. Kaj vse delaš trenutno oziroma s čim se ukvarjaš? Sedaj je sedež mojega življenja postala agencija LAMA. Tudi to je en proces v življenju, da veliko stvari delaš za druge, pozabiš nase in si samo en freelancer, ki odhaja iz projekta na projekt. Zdaj pa sem se po toliko letih nekako ustalila, imam končno svojo pisarno. V povezavi z Lano Pahič se je rodila agencija LAMA. Skupaj z njo skrbiva za različne projekte in sva sogovornici druga drugi na različnih projektih. Ona je po mojem mnenju ena boljših bookerk v Sloveniji in človek, ki lahko bookira izvajalca v rangu od 100 evrov pa do milijona, zdaj pa s to LAMO voziva različne stvari, ki so povezane s piarjem, bookingom in predvsem umeščanjem glasbenikov v različne dogodke. Piar je še vedno ostal neka stalnica. Še vedno se ukvarjam z menedžmentom in izvajalci, ki sem jih v zadnjih letih usmerjala. Trenutno se najbolj posvečam mentoriranju glasbenega menedžmenta, ker sem del EMMA združenja (European Music Managers Allience), v katerega sem bila izbrana. Pet mentorjev iz različnih evropskih držav, kjer smo na primer od profesorice na Berkleeju do freelance evropskih managerjev. Mentoriramo vsak dva mentoriranca. To mi je odprlo vrata, da imam veliko nekih srečanj in se tudi izobražujem v tej smeri. Da lahko drugim ljudem s svojimi izkušnjami olajšam kakšen korak, ki sem ga jaz naredila, pa ga mogoče njim ni treba. Oziroma jih usmerjam, da je njihova pot mogoče malo lažja ali pa dobijo vir informacij, česar ni bilo, ko sem jaz začenjala. Tudi Music Management Forum, ki obstaja na svetovni ravni in sem njihova članica, ponuja izobraževanja in nudi nek dostop do informacij. Zdaj si tudi to članstvo lahko privoščim in plačam, te ljudi pa tudi srečujem na showcase konferencah.

Po letih izkušenj v glasbeni industriji, je sedaj tudi Maša tista, ki lahko predaja svoje znanje . FOTO: Andraž Fijavž Bačovnik icon-expand

Kako pa izgleda mentoriranje tvojih dveh mentorirancev? Pred nami je 16 ur razporejenih do konca leta, kar je kar veliko. To sta dve enourni srečanji na mesec. Oba imata svojega izvajalca ali več njih, mi pa se pogovarjamo o tem, kako onadva razmišljata, kaj bi naredila, kako bosta oblikovala svoj poslovni načrt, kako bosta izvozila artiste, ki jih zastopata, v druge države Evrope, kje bosta dobila sredstva, kako bosta sklenila svojo pogodbo in druge pogodbe. Razjasnjujemo tudi neke osnovne pojme - zakaj potrebujem založbo, je njegov izvajalec sploh pripravljen in kako komunicirati z njimi. Funkcija menedžerja je tudi ta, da si psiholog, česar se prav tako učiš. Pet mentorjev v programu EMMA ima posebna srečanja, s strokovnjaki, ki so specializirani tudi za psihologijo. Usmerjajo nas in nam iz psihološkega vidika razložijo potek ure, kako prepoznati voljo mentoriranca na drugi strani, kako ga peljati, kako dobiti prave odgovore, mu ne polagaš besed v usta, ampak ga sprašuješ. Tudi jaz se ob tem veliko učim. Je zelo dobra izkušnja, ker ko prideš do stopnje mentorja, se običajno nihče več ne ukvarja s tabo. Na teden dobim po tri, štiri sporočila, če lahko poslušam nek komad in kako se mi zdi. In ker končno cenim svoj čas, lahko poslušam in lahko tudi analiziram, ampak to je pač plačljiva storitev. Z veseljem si vzamem tudi eno uro, se pripravim na srečanje z glasbenikom in greva čez vsa njegova vprašanja. V neki fazi sem imela veliko teh 'Greva na eno pivo, ker bi te nekaj vprašal'. Ampak kavo si lahko sama kupim, kosilo tudi in tudi pivo, hvala. Sem pa zadnjih 12 let hodila na showcase konference po Evropi, kjer letalska karta, da prideš do tja, stane, tudi karte za dogodek so drage, ker vlagaš v stike. Zato si res želim, da ozavestimo in se vprašamo, koliko pa stane tvoja strokovna ura? Ker mene za vsako pogodbo stane odvetniška ura, kar je normalno, zakaj pa ni normalno, da moja ura in znanje staneta? Saj lahko preposlušam tvoj album, o nekem artističnem izrazu pa ti bom težko povedala, ker si ti tisti, ki je hotel nekaj povedati. Lahko ti povem, ali je tvoja zgodba dobra in bo naletela na dober odziv, kako jo lahko izboljšaš in koga lahko pokličeš ter če si v tem trenutku pripravljen na tujino. Cilj pogovora ni samo zaslužiti in tako kot pri vsaki storitvi, če nisi zadovoljen, lahko zahtevaš vračilo. Enako je pri mentoriranju. Kot mentoriranec moraš po vsakem srečanju vedeti več - to je cilj. Potem ima tudi moja služba smisel. To me vedno bolj privlači in to zdaj počnem. Zakaj torej izvajalec rabi menedžerja piarovca, bookerja? Vedno rada poudarjam razliko med tem. Booker je nekdo, ki ti uredi koncerte in pripelje do te faze, da lahko izvajalec gre na teren in odigra koncert, dogovori se tudi za honorar, uredi, da je tehnično na koncertih poskrbljeno za to, kar rabi izvajalec. Skupaj z menedžmentom pa ustvariš zate idealne pogoje. Ja, živimo v svetu, kjer si bandi ne morejo privoščiti bookerja, menedžerja in priarovca. Pri meni je to v paketu, ker sem v nekem drugem poklicu tudi piarovka, ampak se zgodi enako kot pri vseh ostalih stvareh - če delaš za enega artista vse to, ti za nekaj zmanjka časa. Podobno je pri izvajalcih, ki mislijo, da lahko vse sami. V eni fazi ti zmanjka časa za glasbo. Ja, eno objavo za medije si lahko napišeš sam, lahko tudi pošlješ vsem svojim prijateljem novinarjem, ampak ali boš lahko to čez tri mesece, ko boš delal novi album, ponovil? Najbrž ne boš, ampak ti je težko dati nek finančni delež za nekoga, kar se velikokrat zgodi, sploh v piarju, saj menijo, da tega ne rabijo in bodo na Facebooku že sami. Ampak tudi za to obstajajo ljudje, ki so specialisti za družbena omrežja in se ukvarjajo samo s tem. To pomeni, da delajo te stvari verjetno boljše, saj temu posvetijo več časa. Če nisi zadovoljen s tem, kar nekdo počne zate, potem verjetno nisi našel pravega človeka. Sama velikokrat naletim na to, da bi radi še več stvari, ampak moj čas je omejen. Singel lahko spromoviram v nekem obdobju v medijskem prostoru, če pa kot stranka nisi pripravljen plačati več mesecev dela zapored, ti težko zagotavljam to storitev toliko časa. Edino booking je en segment, ki se jim ga verjetno ne da delati, saj vejo, da morajo klicati in težiti klubom. Zdi se mi zelo pomembno, da vsi ovrednotimo svoje delo. Tako, kot je pomembna višina honorarja, ki ga želi izvajalec za svoj nastop, tako zelo je pomembna višina honorarja, ki si ga za svoje opravljeno delo želi piarovec, procent, ki si ga želi booker in honorar, ki si ga želi menedžer. Stvari že dolgo niso več zastonj, niti nikoli niso bile, samo nismo bili dovolj podučeni o tem, kako to funkcionira.

'Glasbena industrija ni več svet moških.' FOTO: Marko Delbello Ocepek icon-expand

Kako pomembne pa so veze pri tvojem delu? Mogoče bi rekla, da so veze v tem primeru kontakti, ki jih nabiraš skozi leta. Brez veze je brezveze, da kaj počneš. Mreža kontaktov je nekaj, kar gradiš. Nič se ne zgodi v enem dnevu, to se zgodi skozi leta in če je ta vez z novinarjem ali organizatorjem dogodka trda in dobro vzpostavljena, je bil dolgo časa nek pošten odnos, pomeni, da imaš ti nekoga na klic in nekdo bo naredil nekaj zate. In to so običajno tudi usluge, ki jih plačaš, ko ti najameš nekoga. Mogoče ti lahko uredi sponzorja, ker ima na klic nekoga, s kom je nekaj časa gradil neko vez in je bil obojestranski profesionalizem. Ti lahko imaš ne vem kakšno novinarsko adremo, pa če to pošlje kar nekdo, ti ta adrema nič ne pomaga, če pa to na primer pošljem jaz, pa se bo pri nekaterih ljudeh takoj nekaj zgodilo. Če ne bo objave, pa bo povratna informacija. Ti, kot nekdo brez vez, pa niti tega ne boš dobil. Še vedno pa je pomembno, da tisti, ki začenjajo, najdejo nekoga, ki je isto kot oni, na začetku. Nič pa se ne bo zgodilo čez noč. Omenjala si freekind., Koala Voice, Magnifica. Kako pa izbiraš svoje stranke? Ti je pomembno, da ti je všeč njihova glaba ali sploh ne? Mora mi biti všeč glasba in oni kot karakterji. Ravno zdaj, jaz temu pravim neke moje prve ljubezni, imam dve, ki se zaljubljamo, ampak v smislu, da se v meni prebudi nek ta motor, ki čuti, kaj vse bi lahko in vidi potencial, ki me vleče. Potem pride ta malo težji del, ko moraš vse razložiti in na nek način glasbeniku ubiješ sanje, saj ugotovi, da bo moral v neki fazi odpreti sp ali društvo, da postane pravna oseba, ampak zato je menedžment. Ko to začutim, to zmeraj stestiram še pri drugih ljudeh, ker to je isto kot takrat, ko si zaljubljen in vidiš samo eno stvar, zato je fino še koga povprašati za mnenje. To so moji prijatelji, ki so na funkciji glasbenih urednikov, poznavalcev, marketinga. Preverim različne teritorije, če oni čutijo isto. Bila sem tudi že v fazi, ko sem vse skupaj želela dati stran, saj je v tem poslu tudi veliko razočaranj, ker so vse stvari zelo prepletene in tudi ženske jemljejo malo manj resno oziroma te spregledajo. Pri meni so se te stvari malo nabrale, takrat sta prišli Sara in Nina, motor se je ponovno zagnal in sem se odločila, da grem še en krog. Zdi se mi, da je zelo pomembno, da v artistu, s katerim delaš, vidiš njegove kvalitete in si njihov oboževalec. Morajo biti tvoj navdih in mora biti vzajemno spoštovanje.

Maša pravi, da mora biti izvajalec, ki ga zastopa, njen navdih, pri delu pa mora vladati vzajemno spoštovanje. FOTO: Janez Klenovšek icon-expand