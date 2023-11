Masayah gre Bol dol: Zabavo in ples zajemam z veliko žlico

Masayah je prepričana, da je življenje potrebno zajemati z veliko žlico, kar sporoča tudi s svojo novo pesmijo z naslovom Bol Dol. Omenjena skladba, ki je del njenega prvega solo albuma Zavedno, je dobila svojo vizualno podobo, ki tokrat prikazuje zabavo in žurerski duh. Kot pravi mlada slovenska raperka, je to pozitiven komad, ki govori iz perspektive nekoga, ki uživa življenje, uspeva v tem, kar rad počne, in vabi tudi druge v to, da se mu pridružijo na plesišču.

Masayah predstavlja novo pesem iz svojega prvega solo albuma Zavedno z naslovom Bol Dol. Nova pesem je tokrat izjemno živahne narave, nosi pa tudi izjemno zanimiv naslov. "Bol Dol govori o zabavi in žurerskem duhu. Refren definitivno opeva ples v klubu in erotiko znotraj tega," je pesem opisala mlada raperka in dodala, da je to pozitiven komad, ki govori iz perspektive nekoga, ki uživa življenje, uspeva v tem, kar rad počne, in vabi tudi druge v to, da se mu pridružijo na plesišču.

icon-expand Masayah predstavlja novo pesem iz svojega prvega solo albuma Zavedno z naslovom Bol Dol. FOTO: Arhiv izvajalke

Pesem je dobila tudi izjemno filmsko video zgodbo. "Tudi sam videospot zabavo ter ples definitivno zajema z veliko žlico. Popelje nas čez vse faze zabave, po kateri mladi hrepenijo," je povedala. Kljub temu, da je Masayah s končnim izdelkom zadovoljna, pa sprva vse ni šlo po načrtih. "To je bil naš prvi spot, pri katerem smo imeli samo en snemalni dan, in to se je tudi poznalo po količini materiala, ki smo ga na koncu imeli posnetega z glavno kamero. Lokacija ter sama dnevna svetloba nista ravno sodelovali tisti dan in to povleče za sabo en kup zamikov. Skratka vse, kar je narobe na licu mesta, se potem še 10-krat toliko pozna, ko je objavljeno," je za 24ur.com poudarila raperka.

icon-expand FOTO: Arhiv izvajalke icon-chevron-left icon-chevron-right

Priznala je, da je bil proces ustvarjanja tokrat resnično naporen. "Jaz sem se komaj vrnila iz prvega dopusta po več kot dveh letih in direktno pristala na istem mestu, na katerem sem bila, ko sem odšla na dopust: v montaži. Zaradi živčnosti nisem spala. Drugo noč nespanja sem se spomnila na kamero in material od naše Leile Lisjak, ki pa je ves čas snemala trenutke iz zakulisja," je razkrila Ankarančanka. In prav ti posnetki so rešili celotni videospot. "Uporaben material sva z Luko Debevcem montirala praktično od začetka. Moram ga pohvaliti, ker resnično obvlada efekte, pa tudi ves čas sva se strinjala glede končnega videza spota," je bila vesela.

Ni pa pozabila niti na preostale člane ekipe. "Nik Lavrič je res izjemno obarval celotno sliko, dodal je teksturo celotni sliki in res je naredil za pojest odlično. Rada bi pohvalila tudi vse ostale člane ekipe, mojo kostumografinjo ter partnerko Tio Krašovec, režiserja Lukca Jurinčiča, direktorja fotografije Domna Lušina, izjemno Arniko Marko Juvančič na vrtljivi se spirali, vse asistente, plesalce in statiste. Brez tako izjemne ekipe ljudi ne bi bilo ničesar. Vsakič znova presežemo lastna pričakovanja. Smisel tega je, da imamo radi to, kar ustvarjamo, in da vemo, da je vse skupaj večje od nas, ker upamo in si želimo, da bodo drugi uživali v gledanju teh izdelkov še bolj, kot smo mi sami uživali pri ustvarjanju le-teh," je povedala in dodala, da je presrečna in hvaležna, da lahko ustvarja s svojimi prijatelji, s katerimi se potem skupaj spominjajo vseh teh izjemnih projektov in si delijo te nore izkušnje.

icon-expand Čeprav Masayah in njeni prijatelji prihajajo z Obale, je tokrat snemanje potekalo v Ljubljani. FOTO: Arhiv izvajalke

Čeprav Masayah in njeni prijatelji prihajajo z Obale, je tokrat snemanje potekalo v Ljubljani. "Z ekipo smo se odločili za Ljubljano iz več razlogov. Glavni razlog je bila sama lokacija in transport celotne scenografije ter najete opreme, saj smo vse najeli v prestolnici. Tako da je bila to tudi bolj optimalna odločitev, ker bi drugače morala najeti dva kombija in dva šoferja," je povedala. Tudi plesalci in koreografi so iz Ljubljane in to je močno vplivalo na odločitev. "Še posebej, ker smo vedeli, da moramo začeti ob 6.00 zjutraj," se je zasmejala.