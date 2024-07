Masayah in Baby Lasagna prvič na odru festivala Pivo in cvetje

V slovenski prestolnici piva začenjajo s koncertnim delom festivala Pivo in cvetje. Laško se bo do nedelje iz mirnega mesteca ob Savinji prelevilo v veliko, glasno rajanje, za katerega bo poskrbel dolg seznam domačih in tujih glasbenih imen. V petek, 12. julija, bo na glavni oder stopil tudi Tony Hadley, pevec legendarne britanske skupine Spandau Balle, za uvod pa bosta na pivovarski oder prvič stopila Masayah in Baby Lasagna.