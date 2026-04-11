Masayah je zlahka ubranila svoj primat

Lava ne pozna milosti. Masayah na začetku svojega drugega albuma udari silovito, slogovno nekolikanj presenetljivo, saj naslovna tema meji na hyper-pop, kar se izkaže za upravičeno. Dramaturgija raperkinega povratka se sprva naslanja na opise romantične razveze. V tem duhu raperka, pogosto tudi pevka, izkaže dobro domišljijsko kondicijo, s konstruiranjem vsakovrstnih očitkov pa prepričljivi raperji tako ali tako nimajo težav. Masayah je nazaj! Eden od ključnih songov nastopi s čačačajem Oprosti, prelepo hudomušno polbalado, ki hkrati predstavlja že znan paravan producenta Huga Smeha. Nabrit ritem pričakovano izbruhne tudi z dirkaškim komadom Animal, ki ga začini gostovanje Tomija Megliča, tokrat z nekam mehkim vokalnim nastavkom. Song tako kot tudi še nekaj naslednjih objame celo nekaj malega prikrite dopadljive psihedelije.

Žanrski razpon albumske celote je pohvalno sočen ter posledično zelo prijeten za poslušanje. Kot samorefleksivnega lahko razumemo tudi Recept, ki vključuje pomenljiv monolog. Ta je do nagovorjene ali nagovorjenega znova ravno prav (zabavno) pokroviteljski. A stvari se močno zresnijo, ko nastopi poema Plavaj, vpadljiva zgodba o nasilju nad ženskami. Ta namensko načne dinamiko songovskega niza, a še bolj pomembno, Masayah potrdi kot iskro opazovalko in premišljeno družbeno kritičarko. Raperka v izteku albuma stvari spreobrne v domisleno in igrivo chill-out cono. Predstavitvi mladih raperjev/traperjev/soularjev, najprej ambiciozne Kani (song Zlahka) in nato še Rožnodolca Juniorja (Karma), po utripu lahko razumemo kot poletno romantiko, čeprav bi verzi obeh v trenutku zmogli odločno pomagati marsikateremu nesrečno strtemu srcu.

Hitovska Comme Ci Comme Ca logično sklene albumski kvart, v katerem se srečujejo blažji vsebinski kontrasti. Zelo zanimiv je tudi čisto zadnji posnetek, tisti z naslovom 1x. Delo beatmakerja Mihe Uratnika ima skrajno posrečen neo-soularski napuh, Masayah pa mu dodaja, da bi "vse" z veseljem ponovila. Verjeti je, da tisto simpatično, ko sebe v bolj anksioznem in prikrito prepirljivem dvogovoru prav ljubko označi za manično, a pomirjeno ter zadovoljno pesnico; v raperskem jeziku to pomeni rahlo manično iskalko dobrih, primernih rim. Masayah je odlično preskočila to večno breme drugega zaporednega albuma. Glasbeno je naša najbolj izstopajoča sodobna glasbena artistka zrasla, se pravi napredek je očiten: tako izrazno, še bolj osebnostno. Njena Lava občasno resnično ruši in upepeljuje, še bolj pogosto pa gladi razmerja in greje sočutja.