Masayah na oder prvič stopila s svojo spremljevalno skupino

"Že odkar sem začela pisati komade, je nastajala ta ideja, ker sem jih delala s kitaro. To me je vedno spremljalo in je ljubezen, ki jo imam, in v dnu mojega srca tli že nekaj časa," pravi raperka, ki pa ob tem dodaja, da si še naprej želi nastopati z zasedbo, ki jo je sedaj sestavila in se dopolnjuje z njeno hip hop in rap glasbo. "Še naprej bi rada nastopala s to zasedbo, ki je bolj hip hop, tudi elektronika, je digitalni zvok, zmešan z živo glasbo in tudi akustiko. Jaz vedno izberem težjo pot," je dejala.

"To je prvič, da nastopam s svojo skupino, ki so dobri instrumentalisti in mi je v čast, da sem uspela na kup nabrati takšne glasbenike kot so Erik Marenče, Jernej Kržič, Primož Hudoklin, Pavel Čebašek in je res dobro. Plus gost na saksofonu, ki je Bojan Zupančič, kar je res zakon," je o sodelovanju s priznanimi glasbeniki dejala Masayah, ki pojasni še, da je energija, ki jo prinese band, drugačna."V ozadju je veliko vaje, kjer se tudi povežeš s skupino. To se potem tudi na odru opazi," še doda.

Kljub temu, da smo raperke navajeni v bolj 'divjem' razpoloženju, pa ji niti nežna plat ni tuja."Mislim, da na oder vedno pripeljem oboje. Je stvar posameznika, če to zna opaziti. Prav je, da se umetnik postavi tudi izven cone udobja, saj ga to razvije v boljšega glasbenika. Želim se razvijati v še boljšo umetnico in glasbenico, kar pa lahko naredim samo tako, da se obdam z dobrimi glasbeniki," razmišlja.

Med množico, ki se je zbrala pod odrom, je bil tudi aktualni masterchefovec Luka Pangos, ki pravi, da je velik oboževalec: "Grem na vsak koncert. Ona je zelo kul, saj ustvarja zelo dobre stvari. Vsi kreativci smo malo posebni po svoje."