Masayah o drugem albumu: Pristopam s tonom, ki je surov in neusmiljen

Ljubljana, 21. 12. 2025 08.00 pred 14 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Klavdija Zver
Masayah obljublja posebno poslastico za svoje oboževalce.

Po izjemnem prvencu Zavedno, ki je 2023 dokončno razbil steklene strope in na stežaj odprl prostor ženskemu glasu v domačem rapu, Masayah stopa v naslednje, še bolj silovito poglavje. Raperka napoveduje drugi dolgometražni album, ki ga bo predstavila prihodnje leto, še pred samim izidom pa je razkrila, da je usmerjen v proslavljanje naših skupnih brazgotin, plesne muzike, ljubezni, v boljšo produkcijo in še več energije.

Masayah bo znova postavila mejnike in premaknila okvirje začrtanih značilnosti samostojnega rap koncerta. Drugi album bo izšel še pred samo predstavitvijo, ki jo načrtuje aprila 2026, danes pa se kot 24-letna raperka z Obale lahko pohvali s kar tremi zlatimi piščalmi (novinka leta, skladba ter album leta) in številnimi drugimi nagradami, ki dodatno utrjujejo njeno ime na glasbeni sceni.

Masayah bo v začetku leta 2026 predstavila drugi album.
FOTO: Mark Pirc

"Drugi album je usmerjen v proslavljanje naših skupnih brazgotin, plesne muzike, ljubezni, v boljšo produkcijo in še več energije. Stilsko se vračam v ero 2000., ker sem se že kot majhna zaljubila v plesni rap zvok, hkrati pa bo na projektu tudi kakšen boom bap hip hop komad, v tisti pravi surovi obliki, ker hočem vedno imeti nekaj razgibanega v svoji diskografiji," nam je o drugem albumu povedala glasbenica.

Ko se srečajo občutki sreče, jeze, samostojnosti in romantike, postanejo čustva neustavljiva. In to je energija, ki jo Masayah nosi v svojem ustvarjanju: surovo iskrenost in ognjeno odločnost. Njene skladbe ostajajo osebne izpovedi, prelite v ritme ulice in moderne melodije, ki resonirajo z družbo, v kateri živimo. Na odru in izven njega uteleša glas generacije, ki se ne boji zahtevati prostora, govoriti resnico in rezati tišine. To ni le vrnitev na oder, to je vrnitev na kraj, od koder se zgodba zdaj dviga v svoj najbolj silovit vzpon.

Masayah obljublja posebno poslastico za svoje oboževalce.
FOTO: Arin Rapuš

"Rekla bi, da sem med ustvarjanjem tega albuma čutila veliko potrebo, da povem stvari na glas. Da izbruhnem kot vulkan. Album govori o raznih težavah znotraj ljubezni, posla, človeštva, tehnologije in nočnega življenja, ampak je vse zapakirano v močne podlage, ki spominjajo na začetek tisočletja, saj sem sama generacija 2001 in sem se želela vrniti na tisti stil glasbe, ki je mene kot mlado punco najbolj inspiriral glede tega, zakaj sem se sploh zaljubila v muziko in umetnost nastopanja, repanja, petja in plesanja," je razkrila Masayah.

O prihajajočem drugem albumu pa je za nas dodala še: "Album bo, tako kot prvenec, zelo glasbeno razgiban. Spregovorila bom o trenutkih, s katerimi se soočamo v življenju kot mladostniki. Tudi o temah, ki so še tabu. O nevarnostih, ki v mladosti prežijo na nas in nanje nismo pripravljeni, pa te potem zaznamujejo za celo življenje. Pristopam s tonom, ki je surov in neusmiljen."

Sodelovanje z Markom Pircem

"V pripravo koncerta se prvič v življenju spuščam z nekom iz sveta produkcije. Dosedaj sem vedno vse organizirala sama s pomočjo svoje lastne ekipe in že to je vedno bilo spektakularno. Tisti, ki so bili na moji prvi predstavitvi albuma, vedo, kaj se je vse dogajalo v dvorani. No, tokrat hočem še več. Celotno zadevo režirava skupaj z Markom Pircem, s katerim sem posnela prvi singel z albuma, ki nosi naslov Comme Ci Comme Ca, spot pa mi je najljubši do zdaj. Fokus samega koncerta bo povečana produkcija, nove vizualizacije, ki bodo polivale bencin na moj ogenj ali pa obratno. Več izpiljenosti, radikalnosti in same dinamike šova. Tudi plesno želim pokazati več in dati gledalcu več sebe, da res pokažem, koliko truda vlagam vase in v element nastopanja. Hočem, da obiskovalec domov odnese spomin na koncert, ki mu bo odmeval po glavi še dneve, tedne ali leta po tem," pa nam je o koncertu, ki ga bo pripravila ob predstavitvi albuma v živo, povedala raperka.

masayah album rap gasba mark pirc

Ezra razsvetljuje in motivira

