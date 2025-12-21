Masayah o drugem albumu: Pristopam s tonom, ki je surov in neusmiljen

Masayah bo znova postavila mejnike in premaknila okvirje začrtanih značilnosti samostojnega rap koncerta. Drugi album bo izšel še pred samo predstavitvijo, ki jo načrtuje aprila 2026, danes pa se kot 24-letna raperka z Obale lahko pohvali s kar tremi zlatimi piščalmi (novinka leta, skladba ter album leta) in številnimi drugimi nagradami, ki dodatno utrjujejo njeno ime na glasbeni sceni.

Masayah bo v začetku leta 2026 predstavila drugi album. FOTO: Mark Pirc

"Drugi album je usmerjen v proslavljanje naših skupnih brazgotin, plesne muzike, ljubezni, v boljšo produkcijo in še več energije. Stilsko se vračam v ero 2000., ker sem se že kot majhna zaljubila v plesni rap zvok, hkrati pa bo na projektu tudi kakšen boom bap hip hop komad, v tisti pravi surovi obliki, ker hočem vedno imeti nekaj razgibanega v svoji diskografiji," nam je o drugem albumu povedala glasbenica. Ko se srečajo občutki sreče, jeze, samostojnosti in romantike, postanejo čustva neustavljiva. In to je energija, ki jo Masayah nosi v svojem ustvarjanju: surovo iskrenost in ognjeno odločnost. Njene skladbe ostajajo osebne izpovedi, prelite v ritme ulice in moderne melodije, ki resonirajo z družbo, v kateri živimo. Na odru in izven njega uteleša glas generacije, ki se ne boji zahtevati prostora, govoriti resnico in rezati tišine. To ni le vrnitev na oder, to je vrnitev na kraj, od koder se zgodba zdaj dviga v svoj najbolj silovit vzpon.

Masayah obljublja posebno poslastico za svoje oboževalce. FOTO: Arin Rapuš

"Rekla bi, da sem med ustvarjanjem tega albuma čutila veliko potrebo, da povem stvari na glas. Da izbruhnem kot vulkan. Album govori o raznih težavah znotraj ljubezni, posla, človeštva, tehnologije in nočnega življenja, ampak je vse zapakirano v močne podlage, ki spominjajo na začetek tisočletja, saj sem sama generacija 2001 in sem se želela vrniti na tisti stil glasbe, ki je mene kot mlado punco najbolj inspiriral glede tega, zakaj sem se sploh zaljubila v muziko in umetnost nastopanja, repanja, petja in plesanja," je razkrila Masayah. O prihajajočem drugem albumu pa je za nas dodala še: "Album bo, tako kot prvenec, zelo glasbeno razgiban. Spregovorila bom o trenutkih, s katerimi se soočamo v življenju kot mladostniki. Tudi o temah, ki so še tabu. O nevarnostih, ki v mladosti prežijo na nas in nanje nismo pripravljeni, pa te potem zaznamujejo za celo življenje. Pristopam s tonom, ki je surov in neusmiljen."

Sodelovanje z Markom Pircem