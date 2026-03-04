Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Masayah: Okolica bo uspeh priznala, ko ga prizna večina

Ljubljana, 04. 03. 2026 08.54 pred 59 minutami 5 min branja 1

Avtor:
Klavdija Zver
Masayah

Masayah letošnjo pomlad odpira z vizualno in zvočno izpiljenim singlom Design. Skladba je drzen preplet nostalgije 2000-ih in futuristične produkcije, ob tem pa napoveduje še prihajajoči studijski album.

"Čisto zares bi rekla, da je pesem poklon samozavesti in tega, da se zavedaš višje vrednosti nečesa, ali je to partner, ti sam, oseba, v katero si zaljubljen, ali pa strast do svoje lastne umetnosti. S pesmijo gledam tudi skozi prizmo tega, kako je Masayah moj lasten design, v katerega že odkar vem, dajam vse, kar imam. Vlagam v svojo umetnost in izdelke, ki predstavljajo mojo glasbo, tudi če je težko, saj vem, da se mi bo vse to obrestovalo. Video je dokaz tega," nam je ob izidu pesmi in spremljajočega videospota povedala Masayah.

Po avtoričinih besedah skladba govori o potrditvi lastne vrednosti in unikatnosti, njena energija pa deluje kot mantra, ki spodbuja biti to, kar si, ne glede na pričakovanja okolice.

Masayah predstavlja singel Design.
Masayah predstavlja singel Design.
FOTO: Arhiv izvajalke

"Ob takem projektu se spomnim, kako težko mi je bilo še ne dolgo nazaj, ko sem pri 18 letih varčevala penzijo svojega pokojnega očeta, da sem si lahko ustvarila domači studio, in jedla malodane samo pašteto in toaste, potem pa je v domačem studiu nastala Ni Panike, ki mi je skoraj v trenutku povrnila vsa leta odrekanja. Zato dalje ustvarjam z istim zagonom, če ne še z večjo lahkoto, ker vsakič znova vložim vse, kar lahko, v svojo glasbo in projekte. Okolica bo uspeh priznala, ko ga prizna večina, tako pač je, zato se pa ne oziram na to. Enačiti svojo vrednost in uspeh s tem, kaj si okolica misli, je jama brez dna, ker nikoli ne boš vsem ustrezal. Življenje pride v obdobjih in vse je treba zajemati s ščepcem soli, ker ljudje in naša mnenja se spreminjajo tako kot vreme. Zato uspeh merim po tem, kako zelo se vsak zna ne ozirati na mnenja drugih. Če veš, da slediš sebi, svojim sanjam in svojim vrednotam, in veš, da ustvarjaš s srcem in z željo, da delaš dobro in kakovostno," o uspehu in njegovem priznanju, ki ga človek dobi s strani okolice, pravi ena najbolj znanih raperk pri nas.

Design, ki je drugi singel njenega prihajajočega drugega albuma, pa govori tudi o samozavesti. Če je uspeh nekaj, kar si človek prigara ali pridobi z delom, pa je lastna samopodoba včasih odvisna tudi od okoliščin: "Resnično mislim, da imamo vsi momente, ko smo top in momente, ko smo na dnu. Je pa tudi dejstvo, da neko vlogo zagotovo igra tudi čas. Že od malega sem bila drugačna in posledično že takrat ugotovila, da ne glede na okolico, katere del si, se moraš zavedati, za koga živiš, če ne zase? Imam to srečo, da sem že mala vedela, da me ni strah biti upornica. Od nekdaj me v moji energiji spremljata maskulinost in ranljivost hkrati - posledično je bilo toliko težje skloniti glavo, če sem morala trdno delati, da sem jo sploh dvignila in se zavedala svoje unikatnosti. Rekla bi, da brez rap glasbe ne bi bila ista, zagotovo ne, ker mi je ta glasbeni žanr, še ko sem bila le ljubiteljica te glasbe, pri denimo 10 letih dal vedeti, da drugi niso pomembni, jaz pa sem v redu. Prvi album, ki sem ga znala na pamet, je bil Snoop Doggov Doggy Style, tako da sem zagotovo povlekla malo njegove samozavesti v svoje življenje že kot mala. Naj ljudje obsojajo in imajo predsodke, čisto zares me ne zanima, ker bom vedno poskrbela primarno za svojo družino in dokler so oni ponosni name, ne rabim drugih odobritev. Če želim, da mi kdo sodi, imam boga - edino on mi lahko."

Singel spremlja vizualno dovršen videospot, pod katerega se avtorsko podpisuje Mark Pirc, nad produkcijo pa je bdela ekipa Studio 7 Media. Video gledalca popelje v domišljijski svet, kjer Masayah gradi lik 'lutke' po lastnem okusu, a hkrati poudarja, da je lepota subjektivna.

Masayah bo drugi album izdala 27. marca.
Masayah bo drugi album izdala 27. marca.
FOTO: Arhiv izvajalke

"S Pircem mi je zelo lepo sodelovati. V čast mi je delati z njim. Res genialen in kreativno izjemen človek, s katerim se kreativno res ujamem, ampak me čisto zares, tudi če točno vem, kaj delava, vsakič znova pusti brez besed. Njegova produkcija mi omogoča, da res ustvarjam brez stresa, zato me med snemanjem ni sram. Težko se je včasih razgaliti pred kamero, ko imaš tisoč stvari, ki ti hodijo po glavi, ampak ko delaš s takim genijem in je res prisotno neko medsebojno zaupanje in vera, da bo to, kar snemamo, vrhunsko, se je toliko lažje totalno prepustiti igri in užitku snemanja oziroma plesu s kamero. In dobro zapleševa vsakič. Pod sabo ima svojo produkcijo, ki deluje kot dovršen ekosistem. Vedno je zabavno z njim razmišljati in gruntati ideje. Sama poskrbim za make-up, kitke, statiste in akterje - ali pa v tem primeru Ferrari - ampak čisto zares je on tisti, ki si je zamislil celoten scenarij in razvil idejo te 'perfektne lutke', ki jo izpopolnim do perfekcije, da je narejena po mojem Designu," o sodelovanju z režiserjem še pravi izvajalka.

Preberi še Masayah o drugem albumu: Pristopam s tonom, ki je surov in neusmiljen

Design ima pomembno vlogo kot ključni vpogled v zvočno podobo prihajajočega albuma. Masayah obljublja projekt ekstremov: od surovega boom bapa do produkcijsko izpiljenih, skoraj ikoničnih trenutkov. Album bo prinesel plesne ritme, konceptualne globine in ranljivost, ki jo je umetnica ponovno odkrila v procesu ustvarjanja. Kako pa bi ga opisala s tremi besedami?

"Uh, težko je le s tremi, ampak če sem omejena, dajmo kar brez zadržkov reči: produkcijsko izjemen, razgiban in zgodbovno brutalen. Vsak komad je univerzum zase, vse se pa izliva in pretaka v eno neustavljivo silo, ki je "ta" album (smeh). Ne povem še imena," ostaja skrivnostna Masayah. A ne za dolgo. Album bo namreč uradno izšel že 27. marca.

masayah design pesem videospot

Helena Blagne in skupina MRFY združili moči s hrvaškim režiserjem

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Blue Dream
04. 03. 2026 09.54
"Kamor koli gre množica, teci v drugo smer. Vedno se motijo." Charles Bukowski
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Hči slavnega košarkarja stopa po svoji poti: Zhuri James navdušuje
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
8 nasvetov za starše za podporo in tolažbo otrok
8 nasvetov za starše za podporo in tolažbo otrok
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka pokazala, kako je videti popolnoma brez ličil
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, device ne pričakujejo presenečenj
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, device ne pričakujejo presenečenj
Za lepo obleko so porabili 300 ur ročnega dela
Za lepo obleko so porabili 300 ur ročnega dela
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
vizita
Portal
48-urna ovsena dieta: ali lahko hitro zniža holesterol in vpliva na črevesne bakterije
So ultrapredelana živila 'nove cigarete'?
So ultrapredelana živila 'nove cigarete'?
Estetska medicina: naravni videz kot nov trend?
Estetska medicina: naravni videz kot nov trend?
Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma
Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma
cekin
Portal
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Kako si kot novi zaposleni zapomniti imena novih sodelavcev: preverjene tehnike za lažji začetek
Kako si kot novi zaposleni zapomniti imena novih sodelavcev: preverjene tehnike za lažji začetek
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
moskisvet
Portal
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Konec zavlačevanja? VAR dobiva širše pristojnosti v nogometu!
Konec zavlačevanja? VAR dobiva širše pristojnosti v nogometu!
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
dominvrt
Portal
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
okusno
Portal
Najbolj mehak in puhast kruh na svetu, ki ostane dolgo svež
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ben se vrača
Ben se vrača
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551