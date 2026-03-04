Masayah: Okolica bo uspeh priznala, ko ga prizna večina

"Čisto zares bi rekla, da je pesem poklon samozavesti in tega, da se zavedaš višje vrednosti nečesa, ali je to partner, ti sam, oseba, v katero si zaljubljen, ali pa strast do svoje lastne umetnosti. S pesmijo gledam tudi skozi prizmo tega, kako je Masayah moj lasten design, v katerega že odkar vem, dajam vse, kar imam. Vlagam v svojo umetnost in izdelke, ki predstavljajo mojo glasbo, tudi če je težko, saj vem, da se mi bo vse to obrestovalo. Video je dokaz tega," nam je ob izidu pesmi in spremljajočega videospota povedala Masayah. Po avtoričinih besedah skladba govori o potrditvi lastne vrednosti in unikatnosti, njena energija pa deluje kot mantra, ki spodbuja biti to, kar si, ne glede na pričakovanja okolice.

Masayah predstavlja singel Design. FOTO: Arhiv izvajalke

"Ob takem projektu se spomnim, kako težko mi je bilo še ne dolgo nazaj, ko sem pri 18 letih varčevala penzijo svojega pokojnega očeta, da sem si lahko ustvarila domači studio, in jedla malodane samo pašteto in toaste, potem pa je v domačem studiu nastala Ni Panike, ki mi je skoraj v trenutku povrnila vsa leta odrekanja. Zato dalje ustvarjam z istim zagonom, če ne še z večjo lahkoto, ker vsakič znova vložim vse, kar lahko, v svojo glasbo in projekte. Okolica bo uspeh priznala, ko ga prizna večina, tako pač je, zato se pa ne oziram na to. Enačiti svojo vrednost in uspeh s tem, kaj si okolica misli, je jama brez dna, ker nikoli ne boš vsem ustrezal. Življenje pride v obdobjih in vse je treba zajemati s ščepcem soli, ker ljudje in naša mnenja se spreminjajo tako kot vreme. Zato uspeh merim po tem, kako zelo se vsak zna ne ozirati na mnenja drugih. Če veš, da slediš sebi, svojim sanjam in svojim vrednotam, in veš, da ustvarjaš s srcem in z željo, da delaš dobro in kakovostno," o uspehu in njegovem priznanju, ki ga človek dobi s strani okolice, pravi ena najbolj znanih raperk pri nas.

Design, ki je drugi singel njenega prihajajočega drugega albuma, pa govori tudi o samozavesti. Če je uspeh nekaj, kar si človek prigara ali pridobi z delom, pa je lastna samopodoba včasih odvisna tudi od okoliščin: "Resnično mislim, da imamo vsi momente, ko smo top in momente, ko smo na dnu. Je pa tudi dejstvo, da neko vlogo zagotovo igra tudi čas. Že od malega sem bila drugačna in posledično že takrat ugotovila, da ne glede na okolico, katere del si, se moraš zavedati, za koga živiš, če ne zase? Imam to srečo, da sem že mala vedela, da me ni strah biti upornica. Od nekdaj me v moji energiji spremljata maskulinost in ranljivost hkrati - posledično je bilo toliko težje skloniti glavo, če sem morala trdno delati, da sem jo sploh dvignila in se zavedala svoje unikatnosti. Rekla bi, da brez rap glasbe ne bi bila ista, zagotovo ne, ker mi je ta glasbeni žanr, še ko sem bila le ljubiteljica te glasbe, pri denimo 10 letih dal vedeti, da drugi niso pomembni, jaz pa sem v redu. Prvi album, ki sem ga znala na pamet, je bil Snoop Doggov Doggy Style, tako da sem zagotovo povlekla malo njegove samozavesti v svoje življenje že kot mala. Naj ljudje obsojajo in imajo predsodke, čisto zares me ne zanima, ker bom vedno poskrbela primarno za svojo družino in dokler so oni ponosni name, ne rabim drugih odobritev. Če želim, da mi kdo sodi, imam boga - edino on mi lahko." Singel spremlja vizualno dovršen videospot, pod katerega se avtorsko podpisuje Mark Pirc, nad produkcijo pa je bdela ekipa Studio 7 Media. Video gledalca popelje v domišljijski svet, kjer Masayah gradi lik 'lutke' po lastnem okusu, a hkrati poudarja, da je lepota subjektivna.

Masayah bo drugi album izdala 27. marca. FOTO: Arhiv izvajalke

"S Pircem mi je zelo lepo sodelovati. V čast mi je delati z njim. Res genialen in kreativno izjemen človek, s katerim se kreativno res ujamem, ampak me čisto zares, tudi če točno vem, kaj delava, vsakič znova pusti brez besed. Njegova produkcija mi omogoča, da res ustvarjam brez stresa, zato me med snemanjem ni sram. Težko se je včasih razgaliti pred kamero, ko imaš tisoč stvari, ki ti hodijo po glavi, ampak ko delaš s takim genijem in je res prisotno neko medsebojno zaupanje in vera, da bo to, kar snemamo, vrhunsko, se je toliko lažje totalno prepustiti igri in užitku snemanja oziroma plesu s kamero. In dobro zapleševa vsakič. Pod sabo ima svojo produkcijo, ki deluje kot dovršen ekosistem. Vedno je zabavno z njim razmišljati in gruntati ideje. Sama poskrbim za make-up, kitke, statiste in akterje - ali pa v tem primeru Ferrari - ampak čisto zares je on tisti, ki si je zamislil celoten scenarij in razvil idejo te 'perfektne lutke', ki jo izpopolnim do perfekcije, da je narejena po mojem Designu," o sodelovanju z režiserjem še pravi izvajalka.