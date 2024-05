Masayah predlaga enega za pomiritev

OGLAS

MASAYAH – Cigaret

Masayah je za začetek drugega pohoda na vrh domače pop scene premeteno izbrala kratek in udaren naslov, vpadljiv in pohvalno umetelno posnet/zrežiran videospot in klavirsko voden komad, ki ga povzdigne shuffle ritmika. Struktura stoji, Masayah poje dobro, zavzeto, zagreto. Song nas brez posebnih težav uspe odpeljati do roba razmislekov, tj. na rob soočenj s tesnobo, izvirajočih iz podedovanih ali prevzetih travm. Vse navedeno se zdi kot nova Masayina perfekcija. Se pa vendarle vmes pojavi tudi tiha cigaretna stigma. Ankaranska raperka in soulerka je s podobnim vokalnim naklonom ter podobnimi rimami pred nekaj sezonami – bodisi tistega v ogledalu bodisi prekletega – bivšega ali bivšo – že nagovarjala. Ocena: 4,5 MILTON NASCIMENTO x ESPERANZA SPALDING – Milton + Esperanza

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Naslov mehkobnega brazilskega pop songa se zdi prestrogo matematičen. A recimo, da se ena izmed največjih MPB legend (Música Popular Brasileira) in multiinstrumentalistka izvorno iz Oregona dragocenega ustvarjalnega, torej čisto glasbeno-ustvarjalnega druženja nista želela zapravljati še za kopivrajterske dileme. Spaldingova, ki je bila sprva nadobudna džezovska kitaristka in je kasneje uspela kot džezovska solistka z basovsko kitaro, Nascimenta uvršča med svoje največje idole. Tudi priložnostni videoposnetek potrjuje, da je bil veteran Nascimento obiska pol mlajše ameriške virtuozinje (sicer tudi duhovne učiteljice) še kako vesel. Bolj meditativni song resda ni kaj posebnega. Je pa lepo in koristno, da se tudi v 2024 spomnimo blažene poetike iz veličastnega opusa velikana brazilske godbe. Klasičen Nascimentno, pravzaprav. Ocena: 4 NXWORRIES ft. SNOOP DOGG & OCTOBER LONDON – From Here

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Soul-funkijaš in raper Anderson Paak ter producent Knxwledge sta se skupaj navadno mastila s precej bolj ostrimi elektronsko-hiphopaškimi ritmi. Zakaj je zdaj čas za tako sanjavo dinamiko s From Here, ni natančno pojasnjeno. A če gre vnovična pohvala Paakovi pevski zvestobi R&B klasikom, kaj dosti simpatij za celoten posnetek niti ne ostane. Vskok ponovno (že n-tič) vseprisotnega Snoop Dogga tudi ne prinese kakšnega posebnega razodetja. Podobno kot, na primer, je film z Robertom De Nirom v glavni vlogi praviloma vedno mikaven, a v resnici je precej več kot polovica teh puhastih in dejansko balastnih. Srednja žalost, pa še ta s popustom. Ocena: 2,5 BILLY IDOL – Best Way Out Of Here

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči