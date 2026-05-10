Masayah predstavila drugi album in postregla s pravim spektaklom

Za predstavitev svojega drugega albuma je Masayah postregla s pravim glasbeno-vizualnim spektaklom, pri katerem je imela tudi kar nekaj zvezdniške pomoči. "Mislim, da je Masayah danes dvignila standarde, kar se tiče šova, produkcije in vsega skupaj, tako da bomo morali malo žgance jest, pa špinačo," je povedala pevka Maja Keuc .

Na koncertu so bili tudi njeni starši, njeno občinstvo pa tudi drugače zagotovo ni običajno, povezani so kakor skupnost. "To je familija. Moji feni, moja familija, ljudje, ki so z mano že od osnovne šole, danes je bilo tako lepo videti ljudi iz osnovne šole, srednje šole. Tisti, ki so videli ta današnji koncert, so del mojega srca," je povedala pevka Masayah.

"Jaz čutim v njej ta nek ameriški šarm. In da je nad... ne vem, kako bi rekel, nekaj nad, pač," je o pevki povedal član skupine Mrfy, Rok Klobučar. "Jaz bi rekel, da je to kombinacija njene avre, ful ima dobro avro in pač ta njen vibe. Pač, če veš, veš," je dodal nekdanji tekmovalec šova Kmetija Dino Kurtović.

"Ko sem še delala na radiu, sem ful težila, dejmo Masayah, dejmo Masayah! In smo jo končno dobili! Tako da zdaj, ko jo vidim, da je razprodala Kino Šiška, Katedralo, je vrhunski občutek," je dejala igralka v seriji Nemirna kri Ondina Kerec.