Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Masayah predstavila drugi album in postregla s pravim spektaklom

Ljubljana, 10. 05. 2026 16.55 pred 30 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Alen Podlesnik E.K.
Masayah predstavila drugi album in postregla s pravim sprektaklom

Masayah je na razprodanem koncertu v Kinu Šiška predstavila svoj drugi album Lava in ponovno dokazala, da rap ni samo rimanje o dragih supergah. Občinstvo je namreč popeljala čez cel spekter osebnih zgodb in čustev, od solz do surfanja po rokah oboževalcev.

Za predstavitev svojega drugega albuma je Masayah postregla s pravim glasbeno-vizualnim spektaklom, pri katerem je imela tudi kar nekaj zvezdniške pomoči. "Mislim, da je Masayah danes dvignila standarde, kar se tiče šova, produkcije in vsega skupaj, tako da bomo morali malo žgance jest, pa špinačo," je povedala pevka Maja Keuc.

Na koncertu so bili tudi njeni starši, njeno občinstvo pa tudi drugače zagotovo ni običajno, povezani so kakor skupnost. "To je familija. Moji feni, moja familija, ljudje, ki so z mano že od osnovne šole, danes je bilo tako lepo videti ljudi iz osnovne šole, srednje šole. Tisti, ki so videli ta današnji koncert, so del mojega srca," je povedala pevka Masayah.

"Jaz čutim v njej ta nek ameriški šarm. In da je nad... ne vem, kako bi rekel, nekaj nad, pač," je o pevki povedal član skupine Mrfy, Rok Klobučar. "Jaz bi rekel, da je to kombinacija njene avre, ful ima dobro avro in pač ta njen vibe. Pač, če veš, veš," je dodal nekdanji tekmovalec šova Kmetija Dino Kurtović.

"Ko sem še delala na radiu, sem ful težila, dejmo Masayah, dejmo Masayah! In smo jo končno dobili! Tako da zdaj, ko jo vidim, da je razprodala Kino Šiška, Katedralo, je vrhunski občutek," je dejala igralka v seriji Nemirna kri Ondina Kerec.

Masayah pevka koncert album Lava

New Game Over: zrelejši, bolj osredotočeni in glasbeno drznejši

24ur.com Danijelo na odru razprodanih Križank premagale solze
24ur.com Pokukajte v zakulisje dogodka Skrito v raju
24ur.com Nika Zorjan je razprodala Križanke in uresničila svoje otroške sanje
24ur.com Kakšen žur: Ana stisnila zlati gumb za harmonikarja
24ur.com Masharik ob predstavitvi albuma: 'Prvega ne pozabiš nikoli'
24ur.com Drug drugemu sneli kapo: navijači novemu rekorderju, Domen njim
24ur.com Dramatična soočenja in strast Puccinijeve Tosce tudi na ljubljanskem odru
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
osiveli_ritmični_gimnastik
10. 05. 2026 17.25
Totalno neposlušljivo. Včasih si želim, da bi bil gluh.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
zadovoljna
Portal
Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
vizita
Portal
Konoplja pri najstnikih upočasnjuje kognitivni razvoj, razkrivajo študije
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
cekin
Portal
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
moskisvet
Portal
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Veste, da oddajate svetlobo?
Veste, da oddajate svetlobo?
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
okusno
Portal
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
voyo
Portal
Sanjski moški
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699