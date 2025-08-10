Masayah ve, da kar pride tudi gre

MASAYAH - Comme Ci Comme Ça

Super komad, še en v vrsti naše sijajne Masayah. Pevkin značilni patos ne izgublja intenzitete. Kajti v primeru, da bi jo, bi se to na tem fantastičnem pro-mehiškem beatu zelo poznalo. Ni prvič, da je producent Hugo Smeh z njim okuži ne le Masayah. Če se vrnemo k parim songom raperja Ezre, lahko nemudoma razvozlamo Hugovo kriptiko. Še veliko prej pa posebej pohvalim to neverjetno avtoričino nadarjenost za neukrotljive romantične, še malo pa katarzične verze. Kako Masayah na povsem lahkoten način, in to s sorazmerno preprostim besednjakom, uspe vse čuteče duše v dveh treh kiticah spraviti do solz, če ne še na kolena - pa to je dar, ki ga poseduje zgolj peščica! Večna poletna večernica za strta ali pa le malček načeta mlada srca.

Ocena: 5





CHAPPELL ROAN - The Subway

Vhod v novo, drugo letošnjo svežo uspešnico ameriške artistke je nadvse prijazen in pomenljiv. Zvok 12-strunske kitare prijetno spomni na angleške Cocteau Twins, prvake mehkobnega shoegazea. Chappell Roan se kasneje zelo prepričljivo preda svojim emocijam, kajti jokavost njenega glasu je zaznavno nalezljiva. Z njo Roanova spomni na Florence Welsh, še eno britansko pop ali pop-rock zvezdnico ozrioma na še eno umetnico, ki malikuje opus legendarne Kate Bush. Naslanjajoč se na slednje ugotovitve, smemo na prihajajočem drugem velikem albumu tržno izjemno uspešne Chapelle Roan, ki na račun svojega dopadljivega prvneca (The Rise and The Fall of a Midwest Princess, 2023) še danes vztraja med najbolje prodajanimi, pričakovati marsikaj - a morda vendarle največ bolj previdno urejenih in izvedenih napevov. Stalno iskreno razneženi, taka kot je Chappell, si zaslužijo le dobro.

Ocena: 3,5

DEMI LOVATO - Fast

Lovatova je pred tremi leti močno razočarala z osmim albumom. Delo Holy Fvck je bilo heavy-rockovska šlamastika, izvedena pa vzoru Lady Gaga. Niti z energijo niti z glasom se slavna ameriška igralka in pevka ni proslavila. Zdaj je na vrsti popravek. Demi Lovato, pri 32-ih in srečno poročena, se tudi v videu Fast vrača h klasičnemu defileju (po šabloni Christine Aguilere, svoje vzornice). Song je povprečno nezanimiva plesna uspešnica oziroma si nekaj podobnega želi postati. Uvod v refren in refren sam sta še kar markantna, medtem ko kompozicija kot celota ni izstopajoča posebnost. Čeprav si Demi Lovato, tudi zaradi zdravstvenih težav, ni pridobila mega-zvezdniškega statusa, se je njena prepoznavnost kar dobro ohranila. Že Deminih 153 milijonov instagramskih sledilcev predstavlja porok, da bo slišano, prav tako pa tudi pevkin prihajajoči album, profitna operacija.

Ocena: 2,5

HAYLEY WILLIAMS - Ego Death at a Banchelor Party

Sarkazem Hayley Williams ostaja dobrikav in zabaven. Ameriška pevka, avtorica in aktivistka, do pred nekaj sezon še vodja rock uspešnega benda Paramore, se bo vnovič podvizala kot solistka. Ali se bo ekipa Paramore ohranila ali ne, naj stane dilema. Pričakujemo izid drugega samostojnega albuma Hayle Williams. Po šestih delih, ki jih je posnela s Paramore, se zdi kot da je napočil pravi čas, da Williamsova ostane samostojna artistka. Tudi sporočilnost pričujočega songa je vpadljiva. Pač po načelih neumorne izjemno razgledane in razmišljujoče avtorice, obenem vnete borke za pravice osebnih svoboščin ter ostre kritičarke licemerstva in malomeščanstva ter načelne agitatorke tudi ko gre pravice živali ipd. Vštric z igrivo skritim pamfletom s songom Ego Death at a Banchelor Party pristajamo v območju poenostavljeni zvočnih pejsažev. Eno z drugim lepo soupada. Pozor, Hayley Williams je vseskozi zelo blizu.

Ocena: 4