Masharik hitijo neznanca vrniti med znance

JACK HARLOW FT. DOJA CAT - Just Us

Instantna dopadljivost novega songa skupine Masharik je aksiomska. Ritmika poživi, ščepec vtkane kitarske distorzije zintrigira, dosledna skrb za nižji glasovni register pevke Maše Bogataj poslušalca v hipu zadrži pozornega - in ga nato sproti animira. Če kaj, bi ljubko pregibnemu songu vseeno namenil bolj optimističnen in ne tako očitajoč ton, kot ga izdajajo verzi. Glede na okoliščine posebej pohvalim tudi režiserja pričujočega videa. Najs.

Končno se je zalomilo, in to kapitalno zalomilo. Velika večina vseh zvezdniških gostitelj-gost kombinacij je pogojno prebavljivih. A se vsake toliko med njimi znajde tudi kakšna, ki - razen kisline v želodcu - pač ne vzpodbudi ničesar. Harlow, kentakijski mehki raper, je zdaj končno odrasel. In kot tak Doji Cat, ki skuša nazaj zvabiti svoj že iztrošeni seksapil, priznava točno to, kar pred svojimi gosti ne razlagamo; pa najsi bo bontonska higijena na standardnem ali na podpovprečnem nivoju. V glavnem. Komad je slab, zelo slab, vse kar pa se plete okrog njega, pa bivanju celote le še dodatno škoduje.

Ocena: 1,5

MAHALIA ft. MASICKA - Different Type of Love