Masharik ob predstavi vinilne plošče poskrbeli za posebnega gosta presenečenja

S prav posebnim koncertom je skupina Masharik predstavila svojo prvo vinilno ploščo. Kot poseben gost presenečenja je nastopil Bojan Cvjetićanin iz skupine Joker Out."Bojan je človek, ki ga ne moreš ne imeti rad," so se strinjali člani skupine, ki so razkrili tudi, kako so ga prepričali, da je z njimi nastopil. "On je resnično preprost človek, obljubili pa smo mu samo, da dobi našo vinilno ploščo," so se zasmejali člani skupine.