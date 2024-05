Masharik ob predstavitvi albuma: 'Prvega ne pozabiš nikoli'

Prejemniki Zlate piščali za novinca leta so trdo delalil, da so lahko neobremenjeno stopili na oder in predstavili svoj prvi album Otroci cvetja. "To je ta fora, da prvega ne pozabiš nikoli. To je naš največji, prvi samostojni špil, kamor bodo res prišli ljudje, ki bodo prišli poslušat nas in tega občutka, mislim, da ne bomo pozabili nikoli," nam je povedala pevka Maša Bogataj.

"Malo jih je, ne komplicirajo, milsim, da se bo o njih še kar slišalo," pa je o skupini Masharik svoje mnenje delil Urban Lutman, pevec skupine Batisat Cadillac.

"Se mi zdi, da so pripravili eno tako prijetno plato. Veliko svežega vetra je na slovenski glasbeni sceni. Zanima me," pa je še pred koncertom dejala Manca Trampuš, pevka skupine Koala Voice.

"Fajn je muzika, prijetni so in mislim, da bo danes en super koncert," pa nam je v pričakovanju koncerta povedal pevec Žan Hauptman.

"So v bistvu zelo dobra skupina. Maša je bila enkrat na našem koncertu in povedala, da igra kitaro. Rekel sem ji, naj pošlje kakšen posnetek, da slišim. Poslala je posnetek, na katerem igra kitaro, ampak zraven tudi poje. Takrat sem ji rekel, da res dobro poje in zdaj smo na promociji prvega albuma," pa je povedal Matevž Šalehar-Hamo, ki je s svojo skupino Tribute 2 Love podprl Mašo in njeno skupino Masharik.