Masharik: Otroci cvetja, polni pozitivnih vibracij

Po kar nekaj letih čakanja je pred nami prvi izdelek blues soul rock zasedbe Masharik , ki je nedavno izdala prvenec, poimenovan Otroci cvetja. "Otroke cvetja res najbolj povezujemo s 60-imi in 70-imi leti, a menimo, da je ta besedna zveza lahko brezčasna, saj zbližuje, povezuje in oddaja pozitivne vibracije. Vsega tega pa nam v današnjem svetu zagotovo primanjkuje. Zato smo otroci cvetja vsi mi, ki smo po duši lepi in mladi in širimo vrednote, ki so v tem hitrem svetu malce pozabljene. Obenem pa besedna zveza otroci cvetja v sebi nosi mladost in starost, tako kot naša glasba," menijo Masharik, ki so za svoj prvi veliki samostojni nastop lepo napolnili ljubljanski Kino Šiška.

"Otroci cvetja smo vsi mi, ki smo po duši lepi in mladi in širimo vrednote, ki so v tem hitrem svetu malce pozabljene."

Otroci cvetja so se tako zbrali ob prelomu meseca maja, ko je zasedba uprizorila njihov doslej največji koncert, ki so ga združili v promocijo prvenca. A ker so pred polnimi Križankami nastopili že pred dvema letoma (minus en teden) kot predskupina zasedbi Hamo & Tribute 2 Love , so jim slednji tokrat nekako vrnili to "uslugo".

"V bistvu so nam oni zdaj vrnili uslugo. Podpirajo nas že od samega začetka. Naši prvi nastopi so bili, ko smo bili njihova predskupina na klubski turneji po Sloveniji. In včeraj, ko smo proslavljali izid naše prve plošče in pripravili naš največji koncert do zdaj, so nas podprli s tem, da so za nas ogreli občinstvo. Vsekakor lepa gesta, za katero smo jim hvaležni. Lepo je, ko si glasbeniki med seboj pomagamo," so prepričani.

Večer so tako pričeli z nekoliko lahkotnima singloma Brat moj in Skupaj, sledil pa je Tujec, v katerem je pevka in kitaristka Maša Bogataj pokazala prave bluzovske zobe in prav po "black keyevsko" udrihala po svoji električni kitari, kar je svojevrsten unikum v našem glasbenem prostoru.