Massimo Savić o kolegih: Med pevci je veliko vase zagledanih kretenov

"Družim se z ljudmi, s katerimi tudi delam, a to je zelo majhen krog. Na žalost je vedno manjši. V mojem poklicu je veliko kretenov, ki so zagledani sami vase in ki samo čakajo, kdaj se bodo spet pojavili v medijih. Vseeno jim je, če v denarnici nimajo niti sto evrov. Vseeno jim je za to, pomembno je, da so slavni, priljubljeni. Povsem napačna situacija in percepcija," je brez dlake na jeziku povedal hrvaški pevec Massimo Savić.

Povedal je, da se je izjemno rad družil s pokojnim glasbenikom Arsenom Dedićem. "Z njim sem lahko opravljal in se pogovarjal resne stvari. Krasni časi. Odlična opravljivca sva bila in ves čas sva se smejala na ves glas,"je ganjeno povedal Massimo.

A ni govoril le o stanju na Hrvaškem, dotaknil se je tudi pereče teme ameriških protestov."Ta grozna Trumpova vlada se kaže v vsem tem, kar se trenutno dogaja v ZDA. Tem policistom je dal moč, dovoljenje, da se tako vedejo. To je njegov odnos. Ljudje, ki ne razumejo, da njihov odnos do stvari vpliva na odnose drugih ljudi, so idioti," je kritično povedal Savić.