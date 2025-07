Massive Attack za zavezništvo glasbenikov, kritičnih do dogajanja na območju Gaze

Angleška skupina Massive Attack je nedavno napovedala ustanovitev zavezništva glasbenikov, ki so javno spregovorili proti vojni na območju Gaze ter so bili pri tem deležni poskusov utišanja.

Kot je skupina objavila na družbenih omrežjih, so "prizori na območju Gaze presegli meje opisljivega". "Pišemo kot umetniki, ki smo se odločili uporabiti svoje javne platforme, da spregovorimo proti genocidu, ki se tam dogaja, in vlogi britanske vlade pri tem," je še objavila skupina.

Massive Attack so trip hop zasedba iz britanskega Bristola, ki je nastala leta 1988. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Pobudo skupine Massive Attack so podprli že drugi glasbeniki, med drugim Brian Eno ter skupini Fontaines D.C. in Kneecap. Eden od ciljev pobude je podpora umetnikom, ki so zaradi svojih političnih stališč deležni napadov in šikaniranj.

Glasbeniki so tudi ponovili svoje stališče, da Izrael v vojaškem posredovanju na območju Gaze izvaja "genocid", kar izraelska vlada dosledno in odločno zavrača, ter pozvali k takojšnjemu prekinitvi ognja na območju Gaze. Zavzeli so se tudi, da britanska vlada odreče nadaljnjo podporo Izraelu. "Nikoli ni prepozno, da se pridružite zavezništvu," so še zapisali v izjavi.