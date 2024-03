Matevž Šalehar - Hamo o Kuhinji na kolesih: Najbolj me je navdušila Tara

Na POP TV 2. marca prihaja nova sezona kulinaričnega oddaje Kuhinja na kolesih. V novi sezoni bomo skupaj z voditeljem oddaje Matevžem Šaleharjem - Hamom spoznavali slovensko regijo Koroško. Hamo je med ustvarjanjem oddaje pripravil kar nekaj tipično koroških jedi, med drugim kločeve nudlne.

Ključe tovornjačka oddaje Kuhinja na kolesih mu je predala kar njegova draga Tara Zupančič, ki je v prejšnji sezoni oddaje je predstavila Prekmurje, s čim pa ga je navdušil format te oddaje? "Najbolj me je navdušila Tara, ker je prišla zelo navdušena nazaj," pravi pevec in dodaja, da mu je Tara povedala, da je spoznala veliko ljudi in počela veliko različnih stvari. To ga je prepričalo, da se je za izkušnjo odločil tudi sam, čeprav ni voditelj.

"Kulinarika je moj drugi najljubši hobi, turizem pa tudi, saj rad raziskujem in o Koroški nisem imel pojma, zdaj pa vem bistveno več," dodaja glasbenik, za katerega kuharija še zdaleč ni samo trend. 3 leta je preživel kot kuhar, ki je ustvarjal recepte in kuhal za posebno prilogo časopisa Delo - Kastrola roknrola se je imenovala. Kako pa to, da danes nima svoje restavracije in ima raje namesto predpasnika na sebi kitaro? "Biti kuhar je zelo naporen poklic. Vstaneš ob petih zjutraj in greš ob petih popoldan domov, predvsem pa se dela med vikendi, kar je takrat, ko delamo tudi glasbeniki. To mi ni zneslo, zato sem se raje odločil za kitare," odgovarja.

Hamo se v muziki v svojem opusu rad posveča rožicam, biliža pa se tudi pomlad. Tudi zdaj? "Tudi zdaj. Trenutno smo pred mini turnejo pred dnevi žena, jim jaz rečem, 6. marec Maribor, 8. marec Novo mesto, 9. marec Celje, akustično. Tako da namesto rož kupiš karto in se imaš fino."