Tadeja Pavlič kot zvezda videospota Matevža Visočnika

Kot zvezdo videospota pa so povabili Tadejo Pavlič , ki je navdušila kot profesionalna plesalka v šovu Zvezde plešejo . "Ko je ideja za spot nastajala, smo takoj ob besedah v pesmi 'ti si moja zvezda' pomislili na Tadejo, ker smo jo takrat v šovu vsi spremljali in nas je navdušila. Tako z osebnostjo kot tudi z energijo in karizmo," je dejal pevec, ki je pred snemanjem ni poznal v živo. Ob tem je še pohvalil njen nastop in profesionalnost.

Tako kot vse ustvarjalce je koronakriza prizadela tudi Matevža, ki ob tem ostaja skoraj brez besed. "Ker vse to je katastrofa za glasbenike. In ne seveda samo za glasbenike ... Tukaj so tudi ljudje, ki omogočajo nastope glasbenikov. To je prizadelo ogromno ljudi v glasbeni industriji. Strah pa se veča z negotovostjo, kaj bo po tem, ko se bo vse odprlo. Ali se bodo morda navade ljudi glede koncertov in ostalih prireditev kaj spremenile? Bodo koncerti sploh še to, kar so bili? Ali prihaja neka nova realnost tudi za glasbeno industrijo."