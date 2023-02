Matic Herceg s prepevanjem navdih skupini Tequila za novo pesem: Petek je!

Radijski voditelj Matic Herceg se je pred dvema letoma odločil, da svoj najljubši dan v tednu obeleži s prepevanjem in to objavi na Instagramu. 'Petek je' je tako postal njegov zaščitni znak, navdušil pa je tudi svoje sledilce, ki so mu posnetke viralne šale začeli pošiljati od vsepovsod. Ne le oboževalce, Matic je s svojim prepevanjem tako navdušil skupino Tequila, da so naredili pesem z naslovom Petek je, k sodelovanju pa povabili tudi radijca, ki je nastopil v videospotu.

"Vsak petek zjutraj sem se začel dreti: petek je, zato, da sem se zbudil, in enkrat to objavil na Instagramu. Zdaj to delam že dve leti. Ljudem je tako zlezlo pod kožo. Čeprav sem se sam sebi zdel nadležen, ker nimam posluha, mi je to vedno več ljudi začelo prepevati na ulici, če smo se srečali. In tako se je nadaljevalo," je o tem, kako je začel s svojim prepoznavnim prepevanjem, povedal Matic Herceg. Radijski voditelj pravi, da se vsi veselimo petka, in ko je svoj posnetek delil na Instagramu, se mu je pridružilo veliko število ljudi, ki ga spremlja. "Mislim, da ni človeka, ki se ne bi veselil petka, in zdaj se ga lahko veselimo kar s pesmijo skupine Tequila," je še dodal.

icon-expand Tequila FOTO: Miki Pavlin

Priznava, da si ni mislil, da bo iz njegove šale nastala prava pesem. Kako se počuti ob tem? "Čudno mi je (smeh). Moj namen ni bil, da bi iz tega nastala pesem, samo zabaval sem se. Če kdaj nisem objavil, so mi ljudje napisali, če je kaj narobe. The best! Iz zafrkancije je nastal komad, ki se bo zagotovo predvajal povsod, še posebno ob petkih," je veselo povedal. Fante iz skupine Tequila je s svojim prepevanjem namreč tako navdušil, da so naredili pesem z naslovom Petek je, eden izmed njihovih oboževalcev pa si je zaradi obljube, da bodo posneli duet s Hercegom, celo vtetoviral ime skupine in naslov pesmi.

Pri snemanju videospota pa je sodeloval tudi avtor zabavne predhodnice pesmi."Moje poslanstvo je risati nasmehe na obraze ljudi, rad vidim, ko se drugi smejijo mojim šalam, in to je zame dovolj," je jasno povedal Matic, ki je sam velik oboževalec slovenske glasbe. "Ko so me poklicali fantje iz skupine, sem bil takoj za. Združili smo zabavo in slovensko glasbo in ponosen sem, da sem del tega," je še dodal.

To pa ni prvič, da je njegov posnetek prepevanja postal viralen. Pred leti je namreč prepeval pesem hrvaške pevke Vesne Pisarović Jutro donosi kraj. "Vesno smo obudili med slovenskimi poslušalci, ker smo se snemali, ko smo prepevali njeno pesem, in to objavili. Ko je prišla v Slovenijo, sem šel tudi sam na njen koncert in med to pesmijo so vsi snemali mene, ne njo. Njeni koncerti so bili čisto razprodani, saj smo z neko šalo dejansko sprožili evforijo," je povedal Matic in dodal, da je bila podobna zgodba s skladbo Zetor, ki jo izvajajo Raubarji. "Zdaj je na vseh dobrih veselicah in vsi jo poznajo," je še povedal zabavni mladenič.