Matic Kutin: Moje delo je umetnost, saj si prizadevam ujeti več kot trenutek

Se spomniš, kdaj si se prvič srečal s koncertno fotografijo in zakaj si se sam navdušil zanjo?

S koncertno fotografijo sem se prvič srečal leta 2018, ko sem bil star 15 let. Takrat sem prvič s seboj vzel fotoaparat na občinski koncert, za katerega nisi potreboval nobene akreditacije.

Matic Kutin se s koncertno fotografijo ukvarja že več kot desetletje. FOTO: Osebni arhiv Matica Kutina

Fotografiranje koncertov in podobnih dogodkov je precej zahtevno, saj ima tudi vsak izvajalec svoja pravila, kdaj se ga sme fotografirati, in želje, kako naj bo končni izdelek videti. Kako se pripraviš na svoje delo in kaj so bile do zdaj najbolj nenavadne želje, ki si jih dobil?

Koncertna fotografija je zagotovo zahtevna, saj ima vsak izvajalec svoja pravila in pričakovanja. Pred vsakim koncertom se z izvajalcem ali njegovo ekipo vnaprej dogovorim o željah in o tem, kaj želimo s fotografijami prikazati. Moram pa priznati, da sem do zdaj sodeloval z res odličnimi izvajalci, ki so mi pri delu pustili veliko ustvarjalne svobode in mi zaupali. Zato do zdaj še nisem naletel na kakšne posebej nenavadne želje.

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Si predstavnik mlajše generacije fotografov in snemalcev, ki se ukvarjate s koncertno in promocijsko fotografijo/videom glasbenih izvajalcev. Si se kdaj po kom pri svojem delu zgledoval? Bi svoje delo opisal kot obrt ali umetnost?

Res je, da sem predstavnik mlajše generacije, vendar sem vedno rad opazoval, kako delajo starejši in bolj izkušeni fotografi. Na začetku sem se veliko zgledoval po Marku Alpnerju, pozneje pa sem začel spremljati tudi fotografe iz tujine ter njihov pristop prenesel na našo glasbeno sceno. Svoje delo bi opisal kot umetnost, saj si vedno prizadevam ujeti nekaj več kot le trenutek.

Scowl so ameriška skoupna, ki jo je Kutin ujel na koncertu v Gradcu. FOTO: Matic Kutin

Sodeloval si že s številnimi slovenskimi in tudi tujimi izvajalci. Kako pride do sodelovanj oziroma kako se najdete? Kako izbiraš svoje stranke in kaj pri tebi pretehta, da se odločiš, da z nekom sodeluješ? Je pogoj tudi to, da ti je glasba všeč?

Takšnih sodelovanj je bilo že kar nekaj, a se večinoma zgodijo povsem spontano. Pogosto se srečamo na koncertih, kjer navežemo stik in nato začnemo sodelovati. Seveda je lepo, če mi je glasba izvajalca všeč, ni pa to pogoj za dobro sodelovanje.

Joker Out skozi fotografski objektiv Matica Kutina. FOTO: Matic Kutin

Kaj so največji izzivi tvojega dela?

Največji izziv je ujeti tisti pravi trenutek. To je običajno nekaj edinstvenega, kar se zgodi samo na določenem koncertu. Vedno poskušam ta trenutek prikazati na svoj način in ustvariti fotografije, ki izstopajo ter so drugačne od tistih, ki jih naredijo ostali fotografi.

Kaj pa so po drugi strani najboljše oziroma najlepše plati tvojega dela?

Najlepši del tega dela so zagotovo potovanja in raziskovanje krajev, ki jih sicer morda nikoli ne bi obiskal.

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Če bi lahko izbral kogarkoli, koga bi najraje fotografiral na odru? Zakaj?