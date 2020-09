Matic Supovec s svojim ansamblom predstavlja valček Ne rani srca

Člani ansambla Unikat so v teh dneh izdali nov videospot za valček Ne rani srca , ki ga bodo 23. 10. predstavili na festivalu Slovenska polka in valček 2020 in se potegovali za laskavi naslov 'naj valček leta 2020'. Tudi tokrat se je pod avtorstvo melodije podpisal njihov pevec Matic Supovec , ki se ga mnogi spomnijo iz oddaje Znan obraz ima svoj glas , kjer je blestel v finalu, na koncu pa za las ušel zmagi. Besedilo za unikatni valček pa je, kot že večkrat poprej, spisala njihova pevka Andreja Črešnar .

Za številne se Matic in Andreja ujemata ne le v ustvarjanju pesmi, pač pa sta tudi odlična igralca. V spotu igrata zaljubljeni par, zato se mnogi sprašujejo, ali sta par tudi zasebno. Toda v resnici sta le odlična prijatelja. Skupaj z ostalimi člani, Davorjem Pušnikom, ki je vodja ansambla, Andrejem Slugo ter Bojanom Kenejem, so kot ena velika družina in najbrž je tudi to eden od razlogov, da že celih 20 let uspešno peljejo zgodbo ansambla Unikat.

Tudi novemu valčku Ne rani srca se, kot kaže, obeta velik uspeh, vsaj tako je soditi po številnih pozitivnih komentarjih na Facebooku. Kako tudi ne, saj so Unikatovci k nežni melodiji in skrbno izbranim besedam dodali še romantičen videospot, posnet v okolici pravljične Kranjske Gore.