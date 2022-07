Matjaž Kumelj: Mislim, da je čas, da spet presenetim z nečim novim

Matjaža Kumlja poznamo s slovenskih glasbenih odrov, iz oddaje Znan obraz ima svoj glas , muzikala Mamma Mia in po glavni vlogi v Briljantini ter z drugih znanih festivalov. Po daljšem premoru se je odločil, da znova da prednost glasbi, ki bo, kot pravi, za vedno ostala del njegovega življenja. "Mislim, da je bil po treh letih že čas, da spet presenetim z nečim novim. Nova skladba z naslovom Kdo te objema vsebuje latino ritme vsem znanega reggaetona, ki je popularen ne samo v svetu, ampak tudi pri nas, jaz pa ga preprosto obožujem. Želel sem si narediti pesem, ki bo sproščena, seksi in poletna. Moja asociacija nanjo je poletje, v roki koktejl in uživanje ob bazenu. Točno tak bo tudi moj dopust."

Matjaž zaupa svoji izbrani ekipi

Pevec ostaja zvest svoji produkcijski ekipi, s katero se je že pred leti ujel in ji najbolj zaupa. "Producent skladbe je mojster latino ritmov Krešimir Tomec, ki je ustvaril večino mojih skladb. Pri njem mi je všeč, da se vedno posveti projektu in nikoli nimam občutka, da mu je kaj odveč. Vedno naredi še več, kot se od njega pričakuje. Sam pa sem tokrat naredil melodijo in sem zelo ponosen, ko slišim, da nekateri že pojejo delček pesmi," navdušeno pove Matjaž.

Čeprav je pesem poletna, po ritmih sodeč pa pozitivna, besedilo nosi povsem drugačno, morda nekoliko nepričakovano sporočilo. Besedilo za skladbo je napisal Matjažev dober prijatelj in tekstopisec Rok Lunaček. Ko je Matjaž tekst prvič prebral, ga je takoj začutil in vzel za svojega. Spomnil ga je na njegovo zgodbo pred leti, ko se je razšel z ljubljeno osebo in je bilo po koncu veze vse, kar si je želel, da bi imel z njo še tistih pet minut, da bi se lahko pogovoril, pobotal ali pa naredil zaključek. "Najhuje je, da ostanejo stvari nedorečene in ne moreš narediti zaključka v glavi," se svoje zgodbe spominja Matjaž.