Pop Design, Vili Resnik, Marko Vozelj, Nuša Derenda in Modrijani. To so samo nekateri glasbeniki, ki jim je skozi leta glasbo za hite pisal Matjaž Vlašič. Ta je praznoval 50. rojstni dan, a svoje delo nerad obeša na veliki zvon, čeprav je zaradi njega požel kar veliko uspeha. Ob rojstnem dnevu so mu nekaj besed namenili tudi znani Slovenci.

