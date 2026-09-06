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Glasba

Matter so se po desetletju od izida vrnili k prvencu Amphibios

Ljubljana, 06. 09. 2026 20.04 pred 18 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Anastasija Jović
MATTER

Skupina Matter se je ob izdaji novega albuma Balgor izštekala in oboževalcem ponudila akustično verzijo -ali kot pravijo sami: od nočne živali do popoldanskega tihožitja.

Matter so bili vedno nekakšni blokovci, ki so radi prestopali meje, tokrat pa svojo glasbo pripelajli v intimno vzdušje sedečega koncerta.

"So ljudje v krogu. Ponavadi jih imaš spredaj in zadaj, tukaj je pa drugače. Zanimiv način. Od začetka je vse tako počasi in umirjeno, potem pa ljudje vstanejo," so nam o koncertu v Cankarjevem domu povedali člani skupine.

Nenavadnost dvorane so z njimi delili tudi oboževalci, ki jih to ni ustavilo, da ob koncu ne bi vstali in zaplesali.

"Je zelo potrebno, ker je Cankarjev dom s tem koncertom privabil šetvilne mlade. Se mi zdi to zelo pomembno in dobro - da tudi Cankarjev dom oživi. Vsak, ki posluša to glasbo točno ve, zakaj jo posluša: ker te vodi v življenju naprej. Zato ker so v slovenskem prostoru zelo unikatni, drugačni so od ostalih, mislim, da jih je vredno podpreti," pravijo obiskovalci.

Z novo ploščo Blagor kažejo precej bolj umirjen obraz, ki so ga opisali z besedami: nočno žival je nadomestilo popoldansko tihožitje.

"Če uporabljaš jazz zvočne vzorce in takšne reči, dobiš tako glasbo, ki jo lahko poslušaš v avtu," praviji trojica.

Matter očitno odraščajo, koncerti pa zato niso nič bolj umirjeni.

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