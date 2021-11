McCartney in Starr sta se ob dvajseti obletnici smrti poklonila Georgeu Harrisonu

Kar dve desetletji sta minili od smrti člana legendarne zasedbe The Beatles. Harrison je umrl po težki bolezni, z izgubo prijatelja pa sta se s težavo soočila Ringo Starr in Paul McCartney. Tega nanj še danes spominja drevo, ki stoji na njegovem posestvu. Ob obletnici smrti sta mu poklonila vsak svoj zapis na družbenih omrežjih.

George Harrison je zaradi raka na grlu, ki se je kasneje razširil na pljuča in možgane, umrl 29. novembra 2001. Takrat je svet po tragični smrti Johna Lennona leta 1980 izgubil še enega Beatla. Dve desetletji po tem, ko se je kitarist priljubljene liverpoolske četverice poslovil, sta mu zapis na družbenih omrežjih posvetila glasbena kolega Paul McCartney in Ringo Starr.

Nekdanja člana zasedbe The Beatles sta na Instagamu delila fotografiji in pripisala nekaj besed. ''Težko verjamem, da smo Georgea izgubili pred dvajsetimi leti,'' je bil iskren McCartney in dodal: ''Tako zelo pogrešam prijatelja. Z ljubeznijo, Paul.'' 79-letni glasbenik je delil tudi črno-belo fotografijo, ki jo je posnela njegova pokojna soproga Linda McCartney in na kateri sta skupaj s Harrisonom.

Starr se je prijatelja, ki so ga nekateri imenovali tudi 'tihi Beatle', spomnil s fotografijo, na kateri z nasmeškom uživata v cigarah. ''Mir in ljubezen, George. Pogrešam te. Mir in ljubezen, Ringo,'' so bile besede 81-letnika.

Harrisonu pa se je poklonila tudi njegova vdova Olivia Harrison, v zakonu s katero je dobil edinega otroka Dhanija, ki jih sedaj šteje 43. Objavila je fotografijo, ki jo preveva nekoliko psihedelično vzdušje, ob njej pa igra njegova skladba Within You Without You in na koncu se izpišejo besede ''Radi te imamo, George''.

Zgodba zasedbe The Beatles je znova postala aktualna z izidom dokumentarca, pod katerega se podpisuje Peter Jackson. Delo z naslovom The Beatles: Get Back opisuje nastanek njihovega zadnjega albuma Let It Be. Čeprav se je band razšel kmalu po tem, je imel Harrison uspešno samostojno kariero po zaslugi albumov, kot sta All Things Must Pass in Living in a Material World.