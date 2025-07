Med flamenkom in newyorškim utripom

Simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA sodi med najbolj inovativne simfonične sestave v Evropi, znan po kreativnem vključevanju multimedijskih vsebin in sodobnih umetniških pristopov. Pod taktirko Josepa Vicenta orkester presega tradicionalne okvire, ustvarja poglobljene zvočne pripovedi ter izvaja digitalne projekte v šolah in bolnišnicah, ki nagovarjajo široko občinstvo.

V prvem delu večera El amor brujo bo odmevala baletna pantomima El amor brujo Manuela de Falle – mistična zgodba o ljubezni, svobodi in boju z duhovi preteklosti. Vokal Ginese Ortege , prepleten z elementi klasičnega petja in jazza, odpira nove dimenzije flamenkovega izraza, ki prehajajo običajne meje tega žanra. Ortega s svojim tehnično dovršenim in čustveno bogatim glasom spada med vrhunske sodobne interprete flamenka.

Lani so postali pionirji kot prvi orkester, ki je v celoti izvedel koncertni program, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence. S sodelovanjem zbora Orfeón Donostiarra so uspešno zaključili obsežno nacionalno turnejo z monumentalno Carmino Burano , navdušujoč poslušalce v Barceloni, Madridu in Zaragozi. Njihovo ustvarjanje je bilo nagrajeno z dvema nominacijama za grammyja za albuma Ritmo. The Chick Corea Symphony Tribute in Latin Rites .

K zgodbi bo s telesnim izrazom pristopil še David Romero, flamenko plesalec, koreograf in pedagog, ki že več kot dve desetletji navdušuje s strastjo in umetniško dovršenostjo. Njegov ples bo nadgradil pripoved in osvetlil notranji svet glavne junakinje Candele. Med koncertnimi točkami bo tudi Španski capriccio Nikolaja Rimskega-Korsakova, barvita in rapsodična skladba, katere živahne melodije in prepoznavne teme dopolnjujejo program v duhu medkulturnega glasbenega potovanja.

Večer bo sklenil glasbeni poklon mestu in ljubezni Simfonični plesi iz muzikala Zgodba z Zahodne strani, ki jih je Leonard Bernstein ustvaril leta 1960. Muzikal, ki temelji na prenovljeni zgodbi Romea in Julije Williama Shakespeara, je postavljen v newyorško okolje, kjer se prepletata strastna ljubezen in rivalstvo med članoma dveh tolp. Bernsteina glasba slavi energijo in živahen utrip mestnega življenja.

Za koncertno izvedbo je skladatelj izbral devet ključnih del iz muzikala ter jih združil v suito, ki izpostavlja tako dinamične kot tudi lirične plati izvirnega dela. Suite odlikuje bogata orkestracija in skrbno zasnovana glasbena povezanost. Med skladbami izstopa Mambo, kubanski plesni ritem, ki z živahnim tempom izraža telesno gibanje in čustveno energijo – prav to bosta v živo predstavila dirigent Josep Vicent in Simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA.