Med izraelskim nastopom žvižge nadomestil aplavz: je bilo občinstvo utišano?

V švedskem mestu Malmö se je odvil še drugi polfinalni evrovizijski večer, na katerem je kljub neodobravanju mnogih nastopil tudi Izrael. Televizijski gledalci so bili ob spremljanju nastopa presenečeni, saj je bilo namesto pričakovanih žvižgov in neodobravanja slišati aplavz. A slika je bila, sodeč po posnetkih na spletu, v resnici popolnoma drugačna. Splet so preplavili posnetki iz dvorane Malmö Arena, na katerih je moč slišati neodobravanje občinstva med izraelskim nastopom. Moč je slišati skandiranje: "Osvobodite Palestino" ter žvižge. "Zapomnite si, če med televizijskim prenosom izraelskega nastopa slišite vzklike podpore, je to zato, ker EBU s tehniko umetnega navdušenja prikriva neodobravanje. Tako je bilo dejansko v dvorani," je zapisala ena od uporabnic omrežja X in delila posnetek, na katerem je jasno slišati neodobravanje.

Je bilo občinstvo v dvorani utišano? So organizatorji prireditve predvajali lažen aplavz? To se danes sprašuje Evropa, organizatorji pa so za Metro.co.uk zanikali cenzuro in pojasnili, da je tako kot pri vseh ostalih dogodkih tudi pri Evroviziji obdelava zvoka prisotna zgolj za uravnavanje volumna med nastopajočim in občinstvom, vse skupaj pa v namene boljšega televizijskega prenosa. "Enako načelo velja za vse tekmovalne nastope ter uvodne in intervalne točke." Ob tem so organizatorji znova pozvali, naj se občinstvo dogodkov udeleži v duhu tekmovanja, ki "slavi vrednote vključevanja, raznolikosti in združuje z glasbo".

Kljub nestrinjanju številnih, kljub pozivom članic EBU, med katerimi je bila tudi Slovenija, in kljub množičnim protestom je 20-letna Eden Golan stopila na oder, njene možnosti za zmago pa so se, sodeč po uradnih evrovizijskih stavnicah, povečale. Po nastopu se je namreč zavihtela na drugo mesto in tako zaostaja le za Hrvaško, ki je sicer v prepričljivem vodstvu. Možnosti za zmago naših južnih sosedov so ocenjene na kar 40 odstotkov, medtem ko so možnosti Izraela ocenjene na 17 odstotkov.

Izraelko so sicer izžvižgali že na generalki, ko je bilo v dvorani prvič prisotno občinstvo. Čeprav je šlo za neprijeten dogodek, Eden ni obupala in je v izjavi za javnost nasprotnikom sporočila, da se ne bo predala, saj je ponosna, da lahko zastopa svojo državo.