Med nominiranci regionalnih glasbenih nagrad 30 slovenskih izvajalcev

V preteklih dveh edicijah se je na nagradah MAC nagradah zbralo več kot 450 zvezdnikov iz celotne regije, podelitev je bila predvajana na kar sedmih TV postajah v šestih državah, glasovalci pa so oddali več kot 5 milijonov glasov iz vsega sveta. V zelo kratkem času so MAC nagrade prerasle v največji in najprestižnejši glasbeni dogodek v regiji, kar dokazuje kar 7 mednarodnih nagrad: Best Musical Event, Best Ceremony, Best European Event, Excellence in Brand Strategy and Creation, Set Design Supplier, Audiovisual Supplier in Live Show.