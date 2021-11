Med nominiranci za Grammyje tudi Slovenec Mak Grgić

Nominacije za prestižne Grammyje so letos največ veselja prinesle džezovskemu glasbeniku Jonu Batistu, nominiran je namreč za kar 11 kipcev. Sledijo mu Justin Bieber, Doja Cat in H.E.R s po osmimi nominacijami. V vseh najpomembnejših štirih kategorijah od več kot 80 sta nominirana Olivia Rodrigo in FINNEAS, bolj znan kot brat in soavtor večine pesmi Billie Eilish. Med nominiranci pa imamo enega tudi Slovenci – nekdanjega Ljubljančana Maka Grgića, ki že nekaj let živi in ustvarja v Los Angelesu. Tam je po študiju postal tudi prvi slovenski kitarist z doktorskim nazivom.