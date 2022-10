Med nominiranci za nagrade Music Moves Europe tudi Slovenka

Za nagrade Music Moves Europe Awards 2023 so poleg Slovenke nominirani še Amelie Siba (Češka), CMAT (Irska), eee gee (Danska), Goldkimono (Nizozemska), Hause Plants (Portugalska), Jerry Heil (Ukrajina), Kids Return (Francija), Koikoi (Srbija), Monikaze (Litva), Oska (Avstrija), Queralt Lahoz (Španija), Sans Soucis (Italija), Schmyt (Nemčija) in The Haunted Youth (Belgija).

Projekt Evropske Unije izpostavlja prihajajoče sveže ustvarjalce, ki predstavljajo aktualne in bodoče trende v evropski glasbi. Vsakoletne nagrade so namenjene pospeševanju mednarodnih karier vzpenjajočih se evropskih izvajalcev, v preteklosti pa so jih že prejeli tudi Stromae, Rosalia, Dua Lipa, Mezerg ter Christine and the Queens.

"July Jones je bodoča superzvezdnica s prepoznavnim videzom in pogledom na svet. Njene provokativne elektropop skladbe odlikujejo kot britev ostre melodije, sodobna produkcija in 'nepoštirkana' besedili o odnosih, queerizmu in duševnem zdravju. Nadarjena slovenska ustvarjalka je potem, ko se je že uveljavila kot avtorica besedil za druge izvajalce (tudi 'We Are Bulletproof' za korejske zvezdnike BTS), zagnala svoj glasbeni projekt. Pred kratkim je izdala svoj prvi mikstejp 'Silly Little Dream Pt. 1'. Prvi del konceptualne trilogije obdeluje rojstvo July Jones in je odličen uvod v spoznavanje njenega zvoka," so o Slovenki zapisali v nominaciji za MME Award 2023.

Mednarodna žirija bo izbrala 5 prejemnikov nagrad v vrednosti 10.000 evrov, eden od njih pa bo prejel veliko nagrado žirije: 10.000 evrov in vavčer za zeleno turnejo v vrednosti 5.000 evrov. Dobitnik nagrade po izboru javnosti pa prejme 5.000 evrov. Podelitev MMA Awards 2023 bo 19. januarja na festivalu Eurosonic Noorderslag (ESNS) v nizozemskem Groningenu.

Kdo je July Jones?

Je ena najbolj poslušanih slovenskih glasbenic na Spotifyu, na TikToku, kjer ima skoraj 100.000 sledilcev, pa so njeno pesem Girls Can Do Anything izpostavili kot himno mednarodnega dneva žensk. Na Berkeleyju je študirala jazz , živi v Londonu, ob številnih tujih glasbenikih pa je sodelovala tudi z Raiven in Majo Keuc - Amayo.