Med prejemniki glasbenih nagrad brit so prevladovale ženske

Podelitev nagrad je že četrto leto zapored povezoval komik Jack Whitehall . Med nagrajenci so bili: Dua Lipa , dekliška skupina Little Mix , Harry Styles , Billie Eilish in The Weeknd . Taylor Swift je na podelitvi kot prva ženska prejela nagrado za globalno ikono, ki si jo je po mnenju organizatorjev prislužila, in sicer zaradi vpliva na svetovno glasbeno sceno, glasbenega repertoarja in dosedanjih dosežkov.

V londonski Areni 02 je potekala podelitev britanskih glasbenih nagrad brit. Kljub pandemiji je organizatorjem uspelo prireditev izvesti v živo, na prizorišču s 4000 gledalci. Šlo ja za del poskusnega prirejanja dogodkov po koncu covida-19, saj britanska vlada s pilotnim programom raziskuje, kako bi dogodki v živo lahko na varen način potekali po koncu pandemije. Občinstvu v dvorani ni bilo treba nositi mask in ohranjati medsebojne razdalje, saj so bili pred dogodkom vsi testirani na covid-19.

85 odstotkov nagrad v spolno mešanih kategorijah so domov odnesle ženske, kar je bil velik kontrast v primerjavi s prejšnjimi leti, ko so vsaj polovico nagrad v teh kategorijah pobrali moški. Žensko obarvan večer je v svojem govoru pohvalila Dua Lipa. "Nazadnje, ko sem leta 2018 prejela to nagrado, sem si rekla, da želim ne tem odru videti več žensk in tako sem ponosna, da tri leta kasneje vidimo, da se to dogaja. V čast mi je biti del tega ženskega vala v glasbeni industriji," je povedala Lipa, ki je svojo nagrado posvetila britanski medicinski sestri Elizabethi Anionwu, ki je svojo kariero posvetila boju proti rasni nepravičnosti. Na koncu govora je pevka občinstvo nagovorila, da morajo britanskemu predsedniku vlade Borisu Johnsonu sporočiti, da vsi podpirajo pošten dvig plač delavcem na terenu, ki so v svojem delu izpostavljeni nevarnim razmeram. Ob prejetju druge nagrade za najboljši album je Dua izpostavila, da jo je ustvarjanje albuma naučilo samozavesti in ji dalo moči, ljubezni in prijateljstva. Nagrado brit pa je tokrat posvetila hrabremu moškemu, ki je umrl ob reševanju ženske, ki je aprila padla iz londonskega mosta, pri tem pa poudarila, da bi morali njemu podeliti nagrado za pogum.

Taylor Swift je nagrado za globalno ikono podelila zvezdnica Igre prestolov Maisie Williams. Swiftova se je v svojem govoru zahvalila vsem delavcem, ki omogočajo, da lahko prireditev nagrad sploh poteka. Dodala je, da ji je sprememba sveta v času pandemije omogočila izdajo treh albumov, kar je bila ena najbolj edinstvenih, katarzičnih in izjemnih izkušenj, kar jih je kadarkoli doživela. Na koncu se je zahvalila svoji družini, oboževalcem za podporo in Britancem, ker so ji podelili to častno nagrado.