Med snemanjem jim je zalilo prizorišče

Kar je moje, je tvoje, Dovolj mi je, Kaj pa ti, Ne cukaj me za kitki, je le nekaj uspešnic ansambla Unikat. Zdaj pa se je venčku njihovih pesmi pridružila še akustična pesem Pred tabo zdaj stojim, ki jo je pospremil tudi videospot.

Ansambel Unikat je nastal leta 2000 na pobudo prvih treh članov, takrat še osnovnošolcev, ki so zelo hitro začeli nastopati v domačem kraju in okolici, med drugim pa so se udeležili tudi nekaterih lokalnih festivalov. Leta 2001 je tako izšel njihov prvi glasbeni projekt, kaseta z naslovom Prešmentana ljubezen. S skladbami z omenjenega projekta so še istega leta nastopili na svojem prvem večjem festivalu na Graški Gori, kjer so prejeli prvo nagrado občinstva. Najverjetneje je prav uspeh na omenjenem festivalu botroval temu, da so se fantje in dekle udeležili vseh vidnejših festivalov v Sloveniji in tujini (Ptuj, Cerkvenjak, Vurberk, Lenart, Števerjan, Graška Gora).

"Ker veliko igramo na porokah, smo prosili kitarista in vokalista Matica Supoveca, naj napiše melodijo za poročno pesem v akustični izvedbi. FOTO: osebni arhiv

Člani ansambla pravijo, da ko zapojejo harmonika, kitara in bas, jim niso tuje nikoli pozabljene uspešnice legend narodno-zabavne glasbe, kot sta ansambla bratov Avsenik ter Lojzeta Slaka, kakor tudi melodije mlajših ansamblov. Ko pa pod njihovimi spretnimi prsti oživijo klaviature ter električna kitara, se prebudijo tako zimzelene melodije kot tudi najnovejši hiti, med katerimi je moč slišati slovenske, hrvaške ter angleške pop, rock in tudi turbofolk skladbe. V devetnajstih letih so tako nanizali že lep venček pesmi, med kateri so najbolj znane pesmi Kar je moje, je tvoje, Dovolj mi je, Kaj pa ti in Ne cukaj me za kitki.

Ansambel Unikat je nastal leta 2000 na pobudo prvih treh članov, takrat še osnovnošolcev, ki so zelo hitro začeli nastopati v domačem kraju in okolici, med drugim pa so se udeležili tudi nekaj lokalnih festivalov. FOTO: osebni arhiv