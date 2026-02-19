Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Med snemanjem videospota na Vrhniki opazili duhova

Ljubljana, 19. 02. 2026 19.07 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Stone Orange

Rock zasedba Stone Orange, ki se po daljšem premoru vrača nazaj na glasbeno sceno, je izdala nov singel 'Rože noči'. Člani skupine trdijo, da so med snemanjem videospota za omenjeno pesem zaznali prisotnost duhov Sebalda Barba in Anamarije Lamberg, katerih tragična zgodba je povezana s to lokacijo.

Po daljšem ustvarjalnem premoru se rock zasedba Stone Orange vrača na glasbeno sceno, z novim vokalistom Markom Zverom in udarnim singlom Rože noči, katerega so opremili tudi z videospotom. Gre za eno najtemačnejših in hkrati najbolj ambicioznih poglavij skupine doslej, ki napoveduje prihod novega albuma in glasbenega obdobja z izrazito močnim pečatom.

Stone Orane
Stone Orane
FOTO: osebni arhiv izvajalcev

Videospot je nastal na lokacijah Stari maln in ribniki stare opekarne na Vrhniki – območjih, ki že stoletja veljajo za skrivnostna in prežeta z legendami. Po zapisih Janeza Vajkarda Valvasorja naj bi tamkajšnji izviri nekoč "bruhali zmajeve mladiče", voda pa naj bi iz njih tekla le ponoči. Prav v tem času naj bi se ob robu gozda pojavljale tudi nenavadne prikazni. Del te skrivnostne atmosfere je ekipi uspelo ujeti tudi v objektiv kamere.

Med snemanjem so člani skupine zaznali nenavadno prisotnost – po lastnih besedah naj bi opazili duhova Sebalda Barba in njegove žene Anamarije Lamberg. Zgodba sega v maj 1573, ko je Sebald na Vrhniki v krčmi zabodel svojega bratranca in bil zaradi tega obsojen na smrt. Kazni se je izognil s pomočjo žene, ki je za pomilostitev prosila cesarja Maksimilijana II.. A tragična zgodba se ni končala srečno: leta 1589 je Sebald umoril tudi svojo rešiteljico. Legenda pravi, da se Anamarijin duh še danes vrača – po maščevanje. Videospot je nastajal nekaj dobrih mesecev, saj gre za specifičen scenarij, ki je moral biti posnet v točno določenih vremenskih razmerah.

Singel pa je hkrati tudi napovednik prihajajočega albuma. Člani zasedbe ostajajo zvesti tršim kitarskim rifom in melodičnim refrenom, a z novim materialom stopajo še globlje v mračno simboliko in raziskovanje temne strani človeške podzavesti.

Zasedba napoveduje, da se kmalu podaja na odre z "visokodecibelnimi rituali", ki bodo združili energijo rocka, mistiko in surovo čustvenost. Band, ki se ponaša z mnogimi nastopi v tujini, ima za sabo ploščo v angleščini in tujo založbo, uspešno italijansko turnejo, je spet pripravljen tudi na naše odre.

Stone Orange glasba skupina videospot

Rocker po duši, a s harmoniko ustvarja svetovno znane priredbe

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vaš otrok bo odnesel to v odraslost
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
zadovoljna
Portal
Lomilec ženskih src v objemu 33 let mlajše žene
Znana Slovenka tik pred porodom zapustila dom – kaj se dogaja?
Znana Slovenka tik pred porodom zapustila dom – kaj se dogaja?
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju jemljete skupaj?
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju jemljete skupaj?
Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije
Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije
vizita
Portal
Zaradi debelosti so ji rekli, da ne bo imela otrok. Nato je izgubila 90 kilogramov in presenetila vse
Simptom, ki lahko pomeni resno bolezen
Simptom, ki lahko pomeni resno bolezen
Ali pršice povzročajo smrčanje?
Ali pršice povzročajo smrčanje?
To lahko močno slabša vašo kvaliteto spanca
To lahko močno slabša vašo kvaliteto spanca
cekin
Portal
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Delitev premoženja zunajzakonskih partnerjev: kako poteka?
Delitev premoženja zunajzakonskih partnerjev: kako poteka?
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
moskisvet
Portal
Resnica, ki jo vsi skrivajo
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
dominvrt
Portal
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Kroglice brez peke, ki bodo navdušile tudi otroke
Kroglice brez peke, ki bodo navdušile tudi otroke
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
voyo
Portal
Sanje Grofov
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sandokan
Sandokan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534