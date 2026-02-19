Med snemanjem videospota na Vrhniki opazili duhova

Po daljšem ustvarjalnem premoru se rock zasedba Stone Orange vrača na glasbeno sceno, z novim vokalistom Markom Zverom in udarnim singlom Rože noči , katerega so opremili tudi z videospotom. Gre za eno najtemačnejših in hkrati najbolj ambicioznih poglavij skupine doslej, ki napoveduje prihod novega albuma in glasbenega obdobja z izrazito močnim pečatom.

Videospot je nastal na lokacijah Stari maln in ribniki stare opekarne na Vrhniki – območjih, ki že stoletja veljajo za skrivnostna in prežeta z legendami. Po zapisih Janeza Vajkarda Valvasorja naj bi tamkajšnji izviri nekoč "bruhali zmajeve mladiče", voda pa naj bi iz njih tekla le ponoči. Prav v tem času naj bi se ob robu gozda pojavljale tudi nenavadne prikazni. Del te skrivnostne atmosfere je ekipi uspelo ujeti tudi v objektiv kamere.

Med snemanjem so člani skupine zaznali nenavadno prisotnost – po lastnih besedah naj bi opazili duhova Sebalda Barba in njegove žene Anamarije Lamberg. Zgodba sega v maj 1573, ko je Sebald na Vrhniki v krčmi zabodel svojega bratranca in bil zaradi tega obsojen na smrt. Kazni se je izognil s pomočjo žene, ki je za pomilostitev prosila cesarja Maksimilijana II.. A tragična zgodba se ni končala srečno: leta 1589 je Sebald umoril tudi svojo rešiteljico. Legenda pravi, da se Anamarijin duh še danes vrača – po maščevanje. Videospot je nastajal nekaj dobrih mesecev, saj gre za specifičen scenarij, ki je moral biti posnet v točno določenih vremenskih razmerah.