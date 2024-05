Med vajo izžvižgali izraelsko predstavnico na Evroviziji

Izraelsko evrovizijsko predstavnico Eden Golan je občinstvo na vaji pred nastopom v polfinalu izžvižgalo, posnetki iz Arene Malmö, kjer poteka tekmovanje, pa so se kmalu razširili po družbenih omrežjih. Čeprav je šlo za neprijeten dogodek, pa Eden ni obupala in je v izjavi za javnost nasprotnikom sporočila, da se ne bo predala, saj je ponosna, da lahko zastopa svojo državo.

Izrael, ki sicer ni evropska drža, lahko skupaj z drugimi neevropskimi državami, kot sta Azerbajdžan in Gruzija, svobodno tekmuje na tekmovanju, saj je članica EBU. Namestnik generalnega direktorja EBU Jean Philip De Tender je dejal, da če "kano (izraelsko javno radiotelevizijo) izključite iz teh konkurenčnih pravil, bi to bila politična odločitev, ki pa je ne moremo sprejeti", ker se ima ta za apolitično organizacijo.

Dodal je: "Razumemo zaskrbljenost in globoka stališča, ki jih ima veliko ljudi glede vojne na Bližnjem vzhodu, in mislim, da nihče ne more ostati nedotaknjen zaradi globokega trpljenja vseh, ki so v to vojno vpleteni."