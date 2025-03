Med zvezdami Glastonburyja Rod Stewart in Olivia Rodrigo

Med najbolj pričakovane izvajalce letos sodijo še Raye, The Prodigy, Alanis Morissette, Snow Patrol, The 1975 in Noah Kahan .

Kot festival Pilton so ga prvič izvedli leta 1970, navdihnila pa so ga britanska kontrakultura in hipijevska gibanja iz 60. let preteklega stoletja. Od tedaj je pridobil kultni status in privabil velika imena od Davida Bowieja in Paula McCartneyja do Stormzyja in Eltona Johna, ki je leta 2023 tam odigral svoj zadnji koncert v Veliki Britaniji.