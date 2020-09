Mednarodni kampanji #Midelamodogodke so se pridružili tudi slovenski glasbeniki

Slovenske glasbenike je združila koronakriza in nastal je izdelek, ki opominja na njene posledice in z njo povezane težave. Nastal je dokumentarec, ki govori o glasbenikih in njihovih sodelavcih, vse to pa je del mednarodnega gibanja, katerega del so zdaj tudi slovenski glasbeniki. Pobuda #Midelamodogodke je del mednarodne kampanje, njen namen pa: več razumevanja, da celotna glasbena industrija stoji že pol leta, v teh številkah pa se - poleg zvezdniških obrazov - skriva tudi na tisoče očetov, mam, družine, ki so zaradi razmer z omejitvami dogodkov v hudih finančnih stiskah.