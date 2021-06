Medtem ko Taja in Billie Eilish mežikata, otoški raperji razpihujejo revolucijo

Na izjemni listi domačih uspešnic za poletne dni manjkajočo dodaja še Taja Božič.

BILLIE EILISH - Lost Cause

Tako kot še marsikaj tudi refren in celotno melodijo svoje nove uspešnice raje skriva. To izvede skrajno prikupno. Triphopaška ritmična zasnova in zaspana vokalna nadgradnja svež song proslavljene Billie Eilishzadovoljno preusmerjata v kategorijo tistih čutnih, a vseeno dobrovoljnih in navihanih. Neposrednemu, če ne kar krutemu besedilu pesmi – sploh za njenega bivšega ali pač njeno bivšo – sprva sledi plazeča se, nato pa komaj zaznavno, prav počasi dvigajoča se pevkina sladka jeza. TudiLost Cause odkriva vse bolj ambiciozno prezenco Billie. Lepo jo je videti nasmejano. To je že četrti singel z njenega prihajajočega četrtega albuma, ki se bo imenoval, saj res, Happier Than Ever. Ocena: 4,5



TAJA - S tabo

Še en v vrsti njenih izvrstnih songov. S tabo je suvereno poenostavljen in zato še toliko bolj učinkovit. Taja je mojstrica, ko gre za oblikovanje refrenov. Tudi tokrat so ti kot da preklopljeni, pri čemer mariborska pevka in avtorica poslušalce znova osvoji z drugimi polovicami vrhuncev svoje nove popevke. To je takrat, ko docela nevsiljivo melodijo zagrabi z nižjo vokalno lego. Poletno neobremenjujoč funky-disco napoj v tistem trenutku prevzame nov tip simbolnega pospeška. Odličnost pesmi S tabo bi lahko načeli bolj sofisticirani verzi, a je ne, saj so tudi ti ravno prav rahle narave, kar pa nikakor ne bremeni njihove izpovednosti. V drobnem tisku lahko dopišem: Jessie Ware z našega konca.

Ocena: 5

PAU SALIEU FT. SLOWTHAI - Glidin’

Tole je najboljši seštevek aktualne angleške raperske sholastike. Na eni strani vedno prijeten, plah, bolj kot ne žalosten, a v nagovorih sočen Pa Salieu iz Coventryja, na drugi bazni, ratoborni in politično zajedljivo kritičen Slowthai iz Northamptona. Obe mesti sta med zloglasnimi, saj predstavljata socialno zaostalost in revščino. Nenazadnje je Coventry (nekoč središče angleške avtomobilistične industrije) tudi pregovorno skorajda enačen s kaznilnico. Salieu je po rodu Gambijec, Slowthaijeva mama ima prednike na Karibih. Prvi je svoj odličen prvi album (Send Them To Coventry) predstavil komaj lani, drugi je svojega drugega (Tyron) izdal februarja. Medtem ko je imel predlanski Slowthaijev prvenec najbolj posrečen naslov, kar jih je:Nothing Great About Britain. No, ravno o tem – ne prav neznantem problemu – v podstati komada Glidin’ raperja tudi debatirata. Čeprav to počneta nepovezano, se zdi, da sta sklepčna. Ocena: 4 KOJAQUE - No Hands

Kojaque ali Kevin Smith je mladi irski filmar in raper. Med vsemi njegovimi songi je tale še najbolj poslušalcem prijazen. Velik del avtorjevega dosedanjega opusa je namreč precej eksperimentalen. Kojaque bo komaj ta mesec predstavil svoj prvi album (Town’s Dead). Ta naj bi bil tempirana bomba. Kojaquea naj bi se rojaki, še zlasti tisti, ki krojijo socialno politiko, že zdaj odkrito bali. Tako kot delno odkriva tudi song No Hands, naj bi njegova izpovedna zajedljivost in še prej njegova pesniška ostrina povzročili velik preplah. Zatorej. Kaj lahko je No Hands zadnji, če ne kar edini spomnin na še nostalgičnega in vsaj še za las razumevajočega Kojaquea. Kmalu pa niti sanje ne bodo več dovoljene. Ocena: 4

