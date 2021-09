Medvodčan Dwon prevzema vlogo Ronina

Dwon je medvoški raper, ki v kotlinskih hiphop logih nikoli ni veljal kot sinonim pripovedne prebojnosti. Po dolgih letih priprav na vrnitev v solistični maniri (prej je bil polovica dua S.O.S.), se je naposled le utrnil album Ronin – zelo skrbno skovana zbirka zelo solidnih songov. Čeprav Dwonove rime ne prekipevajo od stripovsko razvnetega storytellinga, pa so raperjeva tankočutna razmišljanja, malodane kar meditacije, zelo prepričljive. K temu pozitivnemu vtisu močno pripomore Dwonov produkcijski štih, ki je načeloma traperski, a le okvirno. Zelo prikupno se zdi avtorjevo koketiranje s sodobnostjo, ob tem, da njegov odličen in docela dramatičen glas ne more zakriti dejstva, da gre resnično za izurjenega mladega raperskega veterana. Poleg iskreno transparentnih življenjskih spoznanj in z močno simboliko podprtih mistik, se Dwon tudi pozabava. Pa čeprav je nabor njegovih verzov, ki sodijo v to kategorijo skrbno premišljen, če ne raje pazljivo, a zavestno zapostavljen. Ja, ker Ronin ni veselja, tudi ta album ni veseljaški. Najboljši komad z njega je tisti z naslovom Sprite, ki me vražje hitro potegne med spomine na legendaren antihit s krasni elektrobeatom Y.B.E. pokojnega raperja Prodigyja (ex Mobb Deep) z njegove prav tako prve solistične plate H.N.I.C. (izdana leta 2000).

Ocena: 4,5