Mehiška predsednica korejskega predsednika zaprosila za več koncertov BTS

Veliko zanimanje za koncerte K-pop senzacije BTS je mehiško predsednico Claudio Sheinbaum vodilo do tega, da je na predsednika Južne Koreje Leeja Jaeja Myunga naslovila diplomatsko pismo, v katerem ga je zaprosila za pomoč pri organizaciji več koncertov septeta v Mehiki.

"Vsi bi šli," je na svoji dnevni tiskovni konferenci pred dnevi dejala predsednica in priznala, da je južnokorejskemu predsedniku poslala pismo s prošnjo za pomoč pri organizaciji dodatnih koncertov skupine v Mehiki. "Približno milijon mladih bi kupilo vstopnico, na voljo pa jih je zgolj 150.000," je pojasnila.

BTS so v začetku leta sporočili, da se aprila odpravljajo na svetovno turnejo. Skupina se je leta 2022 umaknila z glasbene scene, saj so morali njeni člani odslužiti vojaški rok. Ko so najavili turnejo, so se oboževalci pripravili na boj za vstopnice, še posebej v Mehiki, kjer naj bi imeli BTS veliko oboževalcev, napovedani pa so zgolj trije koncerti.

Pričakovati je bilo, da se bodo tudi ob začetku prodaje vstopnic za to turnejo, ki bo ena največjih letos, pojavile težave pri ponudnikih vstopnic, mehiški organi pa so že sprožili preiskavo zoper enega največjih ponudnikov vstopnic na svetu.

BTS bodo marca izdali nov album, svetovno turnejo, na kateri ga bodo predstavili v živo, pa bodo začeli v domači Južni Koreji 9. aprila. Trenutno edini trije koncerti, ki so napovedani za Mehiko, bodo med 7. in 10. majem.