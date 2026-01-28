Naslovnica
Glasba

Mehiška predsednica korejskega predsednika zaprosila za več koncertov BTS

Mehika, 28. 01. 2026 11.57 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Claudia Sheinbaum in BTS

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je korejskemu predsedniku poslala uradno diplomatsko pismo, v katerem ga je zaprosila za pomoč pri organizaciji več koncertov skupine BTS v Mehiki, saj je povpraševanje ogromno, vstopnic pa premalo.

Veliko zanimanje za koncerte K-pop senzacije BTS je mehiško predsednico Claudio Sheinbaum vodilo do tega, da je na predsednika Južne Koreje Leeja Jaeja Myunga naslovila diplomatsko pismo, v katerem ga je zaprosila za pomoč pri organizaciji več koncertov septeta v Mehiki.

BTS se aprila odpravljajo na svetovno turnejo.
BTS se aprila odpravljajo na svetovno turnejo.
FOTO: Profimedia

"Vsi bi šli," je na svoji dnevni tiskovni konferenci pred dnevi dejala predsednica in priznala, da je južnokorejskemu predsedniku poslala pismo s prošnjo za pomoč pri organizaciji dodatnih koncertov skupine v Mehiki. "Približno milijon mladih bi kupilo vstopnico, na voljo pa jih je zgolj 150.000," je pojasnila.

BTS so v začetku leta sporočili, da se aprila odpravljajo na svetovno turnejo. Skupina se je leta 2022 umaknila z glasbene scene, saj so morali njeni člani odslužiti vojaški rok. Ko so najavili turnejo, so se oboževalci pripravili na boj za vstopnice, še posebej v Mehiki, kjer naj bi imeli BTS veliko oboževalcev, napovedani pa so zgolj trije koncerti.

Bo mehiški predsednici Claudii Sheinbaum uspelo z organizacijo več koncertov skupine BTS v Mehiki?
Bo mehiški predsednici Claudii Sheinbaum uspelo z organizacijo več koncertov skupine BTS v Mehiki?
FOTO: Profimedia

Pričakovati je bilo, da se bodo tudi ob začetku prodaje vstopnic za to turnejo, ki bo ena največjih letos, pojavile težave pri ponudnikih vstopnic, mehiški organi pa so že sprožili preiskavo zoper enega največjih ponudnikov vstopnic na svetu.

BTS bodo marca izdali nov album, svetovno turnejo, na kateri ga bodo predstavili v živo, pa bodo začeli v domači Južni Koreji 9. aprila. Trenutno edini trije koncerti, ki so napovedani za Mehiko, bodo med 7. in 10. majem.

bts koncert predsednica Claudia Sheinbaum skupina turneja vstopnice

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
28. 01. 2026 12.45
Tudi Janša je prosil Plenkovića za več koncertov Thompsona,saj ima tako rad hrvaške domoljubne pesmi.
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
28. 01. 2026 12.20
bi si mislil da imajo kup drugih problemov
Odgovori
+3
3 0
zajfa
28. 01. 2026 12.52
Točno to. Kot da živimo v raju. Jasno je taka elita totalno odrezana od realnosti, enako kot vse, tudi naša. Lepo vreme, pupica, papica, jacuzzi, savna, aaaaahhhh.
Odgovori
0 0
