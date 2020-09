Mehiška senzacija RBD premagala nepremagljivo K-POP skupino BTS

Čeprav se je skupina RBD s koncertnih odrov poslovila 21. decembra 2008, je še vedno izjemno priljubljena. Oboževalci nekoč svetovno priljubljene skupine so namreč dokazali, da so njihove pesmi še vedno žive in še kako zaželene. Vse skladbe so po novem dostopne na Spotifyu, kjer mehiška senzacija piše zgodovino rekordov.

icon-expand Mehiška senzacija RBD ruši rekorde na Spotifyu. FOTO: AP

Mehiška skupina, ki so jo sestavljali Anahi, Alfonso Herrera, Maite Perroni, Dulce María, Christian ChávezinChristopher Von Uckerman, je delovala pet let. Skupina je nastala znotraj mladinske uspešnice Rebelde. Čeprav je bila skupina na vrhuncu slave med letoma 2004 in 2008, z delovanjem je končala leta 2009, je te dni spet v središču pozornosti. Pesmi priljubljene skupine so namreč prišle na Spotify, ki velja za največjega ponudnika pretočnih glasbenih vsebin na svetu.

3. septembra 2020 je bil celoten katalog glasbe RBD naložen na platforme: pesmi, ki so zvenele v telenoveli Rebelde, njihovi albumi v španskem, portugalskem in angleškem jeziku. Novica je bila glavna tema pogovorov na Twitterju, kar je prineslo milijone ogledov pesmi na Spotifyu. Številke govorijo same zase. Eden prvih rekordov je bil ta, da je skupina imela največji debut v zgodovini Spotify lestvic, saj so v prvih 24 urah z 175.000 uporabniki tako zbrali največ sledilcev na seznamu predvajanja ''This Is RBD''. Ta rekord je prej imela K-pop skupina BTS s 125.000 sledilci, a kljub temu BTS ostaja skupina, ki ima dnevno največ prenosov predvajanja. Na svetovni glasbeni lestvici ''top 200 global'' pa se je znašlo devet njihovih pesmi, kar je še en rekord, saj so postali prvi mehiški izvajalci, ki jim je to uspelo. Skupina se je uvrstila tudi na seznam najbolj poslušanih v 16 državah. V samo nekaj dneh ima že 2,5 milijona poslušalcev na mesec, Sálvame, njihova najbolj priljubljena pesem, pa je že presegla več kot 15 milijonov poslušanj.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V Braziliji je skupina podrla še en rekord. Med TOP50 najbolj poslušanimi pesmimi je bilo kar 39 njihovih. Salvame je postala najbolj prodajana in poslušana latinska pesem v zgodovini, prav tako pa se je 32 pesmi uvrstilo med TOP200. V Mehiki se je 21 njihovih pesmi znašlo na lestvici TOP200, kar je največ pesmi v zgodovini. Tudi na lestvici TOP50 so podrli rekord, saj se je tudi tam uvrstilo kar 24 njihovih pesmi - kar ni uspelo še nobenemu mehiškemu izvajalcu. Pesem Sálvame ima največji debut v zgodovini latinske glasbe. Pristala je na tretjem mestu svetovne glasbene lestvice in s tem so člani skupine RBD postali prvi Latinoameričani, ki jim je to uspelo. Na lestvici Viral50 pa je pristalo 21 pesmi.