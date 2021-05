Mel B o nasilju za štirimi stenami: To je lahko zgodba vsake ženske

"Nadeneš si svoj ščit in zakorakaš v zunanji svet, a za zaprtimi vrati je zelo, zelo drugače. Počutiš se osramočeno in neprijetno, s sabo pa nosiš veliko krivde, ko skušaš vse to prikriti," je še povedala pevka. "Zato je bila ta kampanja tako pomembna zame– da sem sodelovala s Fabiem in koreografinjo Ashley Wallen in da smo skupaj ustvarili nekaj, zaradi česar lahko ljudje dobijo občutek za to, kar se v resnici dogaja. Ves video namreč prikazuje toliko majhnih stvari, denimo kako ji on vzame denar in ključe od avtomobila ter ji zapove, kaj naj si obleče. To ni samo fizična zloraba, ampak tudi nadzor nad njo in psihična zloraba. Vse to so različne plasti zlorabe, o katerih moramo spregovoriti," je prepričana Mel B.