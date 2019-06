Mel B razočarana nad Victorio: Lahko bi nam zaželela srečo

Dekleta, ki so imela zadnji skupni nastop leta 2012, so še vedno dobre prijateljice. "Med seboj se vedno podpiramo ne glede na vse, zato je odsotnost Victorie veliko razočaranje," pravi Mel. "Verjamem, da ima svoje razloge, zakaj ni prišla. Bila sem zelo razburjena in še vedno sem."

44-letna 'spajsica' Mel B je v intervjuju komentirala tudi svojo izjavo pred začetkom turneje, ko je v oddaji Piercea Morgana razkrila, da sta z Geri Horner Halliwell nekoč imeli lezbično izkušnjo. Svojih besed še vedno ne obžaluje: "Nisem lažnivka, sem zelo iskren človek. Še vedno sva prijateljici." Na turneji se dobro razumeta in ostajata v dobrih odnostih: "Geri je vajena mojih muh, zato bom vse povedala iskreno in spoštljivo. Govorim resnico in ona mora to sprejeti, sicer pa je to stara novica, ki se je zgodila že zelo dolgo nazaj."

'Spajsice' pripravljajo svoj animiran film

Victoria še vedno ni popolnoma prekinila sodelovanja s preostalo zasedbo. Za svoje oboževalce skupaj pripravljajo animiran film, ki bo vključeval stare in tudi nove pesmi legendarne skupine. Kot je povedal režiser, naj bi pri projektu sodelovalo vseh pet članic.