Mel C prepričana, da bi se Victoria vrnila v skupino Spice Girls

Spice Girls so bile pred dvema desetletjema obvezna glasbena oprema najstnic po vsem svetu. Ponovno so združile moči leta 2019, ko so razprodale turnejo po Veliki Britaniji, a se na odre niso vrnile v popolni postavi. Manjkala je Victoria Beckham, ki se posveča karieri v modni industriji, nekdanja Posh Spice pa naj bi bila vseeno še zainteresirana za nastop na odru, mika pa jo predvsem Glastonbury festival.

Morda bomo še kdaj doživeli ponovno združitev prvotne zasedbe Spice Girls. Mel C je pred kratkim namreč dejala, da naj bi se jim tokrat na odru bila pripravljena pridružiti Victoria, nekdanja Posh Spice, ki se je nastopom leta 2019 raje odpovedala zaradi drugih obveznosti. A gospe Beckham ne zanimajo vsi nastopi, na oder bi stopila le v sklopu Glastonburyja.

icon-expand Spice Girls FOTO: Profimedia

Glastonbury festival je eden največjih in najbolj znanih glasbenih festivalov na svetu, kjer se vsako leto zvrstijo nastopi najbolj popularnih glasbenikov. In kot je pred dnevi v pogovorni oddaji Lorraine razkrila Melanie Chisholm, bolj znana kot Mel C, naj bi si Victoria želela prav na ta oder.

"Ne da bi govorila prenagljeno, vendar povedano med nami, sem prepričana, da bi se gospa Beckham z veseljem udeležila nastopa na Glastonburyju," je dejala nekdanja Sporty Spice. "O tem se veliko šepeta, vendar se o tem nismo nikoli zares pogovorile," je še dejala 47-letnica. Mel C pa je razkrila tudi, da skupina resno razmišlja, da bi še nastopale. "Konstantno razmišljamo o tem, da bi se še vrnile na odre, še posebej po tem, ko je bila turneja leta 2019 neverjetna. Želimo si to ponoviti takoj, ko bodo svetovne razmere to dopuščale" je dejala Mel C in namignila na pandemijo.

Leta 2020 je Sporty Spice v pogovoru z novinarko Deidre Behar spregovorila o turnejah dekliških skupin in Victoriini vrnitvi. "Seveda si želimo, da bi se vrnila. Veliko se pogovarjamo o tem in si želimo, da se bo nekega dne to res zgodilo," je takrat dejala Mel C. "Želim si, da bi Spice Girls nastopile na odrih Združenih držav, južni Ameriki, jugovzhodni Aziji in končno tudi v Avstraliji. Vse to so kraji, ki jih nikoli nismo obiskale, in v Združenih državah, ker jih zares rada obiščem," je razkrila svoje želje.