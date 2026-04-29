Glasba

Mel C z novim albumom obuja strast do rave glasbe in didžejanja

London, 29. 04. 2026 10.02 pred eno minuto 2 min branja 0

E.K.
Melanie C

Britanska zvezdnica Melanie C predstavlja svoj najnovejši projekt, album Sweat, ki raziskuje njeno neizmerno ljubezen do rave kulture. Pevka pojasnjuje, da novi glasbeni slog predstavlja vrnitev k njeni prvi pravi strasti iz najstniških let.

Melanie C se vrača na sceno z novim albumom Sweat (Znoj, op. p.) in obujeno ljubeznijo do didžejanja. Pred osmimi leti je namreč začela z mešanjem za DJ-pultom in tako znova prižgala plamen strasti do ravea ter plesne glasbe – zgodnjih ljubezni, ki sta starejši od njenih dni v dekliški skupini Spice Girls. "Didžejanje je res zabavno in v moje življenje je prineslo toliko veselja, da mi je bilo kot umetnici zelo pomembno, da je ta album veliko bližje temu, kar rada vrtim kot didžejka," je zvezdnica povedala za Associated Press.

Za nekatere njene oboževalce je to morda presenečenje, a resnica je, da je ta glasbeni svet že od nekdaj imel posebno mesto v njenem srcu. "Preden sem postala del skupine Spice Girls, sem odkrila rave kulturo," je dejala in dodala: "Bila sem stara 19 let. Na počitnicah sem bila s prijatelji in šla v nočni klub. Slišala sem to glasbo. Videla sem ljudi, kako plešejo. Bilo je kot nekakšna utopija, ki je še nikoli prej nisem doživela."

52-letnica je na novem albumu trdo garala kar dve leti in pol. Pisala in snemala je po Londonu, Stockholmu in Los Angelesu, v tem času pa je prestala številne življenjske izkušnje. "Moje življenje je imelo veliko vzponov in padcev. Veš? Končala se je moja dolgoletna zveza. Zamenjalo se je vodstvo. Spet sem pri založbi Virgin Records," je dejala in dodala: "Sem v novi zvezi. Zato so bili v tem obdobju tudi težki trenutki, pa tudi čudoviti časi. Vse to se odraža na albumu."

Mel C Melanie C album Sweat Spice Girls

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
