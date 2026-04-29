Mel C z novim albumom obuja strast do rave glasbe in didžejanja

Melanie C se vrača na sceno z novim albumom Sweat (Znoj, op. p.) in obujeno ljubeznijo do didžejanja. Pred osmimi leti je namreč začela z mešanjem za DJ-pultom in tako znova prižgala plamen strasti do ravea ter plesne glasbe – zgodnjih ljubezni, ki sta starejši od njenih dni v dekliški skupini Spice Girls . "Didžejanje je res zabavno in v moje življenje je prineslo toliko veselja, da mi je bilo kot umetnici zelo pomembno, da je ta album veliko bližje temu, kar rada vrtim kot didžejka," je zvezdnica povedala za Associated Press .

Za nekatere njene oboževalce je to morda presenečenje, a resnica je, da je ta glasbeni svet že od nekdaj imel posebno mesto v njenem srcu. "Preden sem postala del skupine Spice Girls, sem odkrila rave kulturo," je dejala in dodala: "Bila sem stara 19 let. Na počitnicah sem bila s prijatelji in šla v nočni klub. Slišala sem to glasbo. Videla sem ljudi, kako plešejo. Bilo je kot nekakšna utopija, ki je še nikoli prej nisem doživela."

52-letnica je na novem albumu trdo garala kar dve leti in pol. Pisala in snemala je po Londonu, Stockholmu in Los Angelesu, v tem času pa je prestala številne življenjske izkušnje. "Moje življenje je imelo veliko vzponov in padcev. Veš? Končala se je moja dolgoletna zveza. Zamenjalo se je vodstvo. Spet sem pri založbi Virgin Records," je dejala in dodala: "Sem v novi zvezi. Zato so bili v tem obdobju tudi težki trenutki, pa tudi čudoviti časi. Vse to se odraža na albumu."