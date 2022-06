Mencingerjev indie-šlager kot dobrovoljna odveza

Post Malone še na prostosti ne ve, ali bi rapal ali pel.

BLAŽ MENCINGER - Ujetnik spominov

Pripovedovalska stoičnost vselej zdrami. Blaž Mencinger se v svoji novi uspešnici predstavi kot najbolj nežen romantik, a obenem kot nepopustljiv načelnež. Kanec nihilizma, predvsem pa kantavtorjeva zbrana in mirna interpretacija prej opisani dvojnosti doda intimno globino in za nameček še nepričakovan potovalni napoj. Nenazadnje tudi naslov songa, kot da skriva brzice emocij. A jih Mencinger izjemno spretno obvlada in brez napora preusmeri v povsem meditativno nostalgijo. Uglajen zborček spremljajočih ženskih vokalov komadu nameni še nekaj dodatnega francoskega šarma. Kaj lepšega! Gre za mladega ustvarjalca, ki sklada zelo premišljen indie-pop. In ta nas bo, zagotavljam, v prihodnje še velikokrat vsaj potolažil, če ne nasmejal. Res odlično. Ocena: 5 DR UM & MRIGO ft. SEMO - Ne pozabi

Še vedno velja, da ko Mrigo pokaže zobe, ga, mejduš, ne gre motiti. Daš Mriga na razglas sredi atrija policijske akademije – se v strahu, kakšne grožnje jih čakajo v nadaljevanju poklicne poti v trenutku iz šole izpišejo vsi letniki, naenkrat! A kljub temu, da ima tudi nov komad velenjskega hiphop matadorja naslov, ki mu pritiče žuganje, verzi tega le niso tako zelo prebojni, pa čeprav ostajajo brzostrelni. Mrigo se nasloni na par hudomušnih utrinkov iz družinskega vsakdana. Te pa nato projicira v svarila, napotila in tudi bodrila z jasno navezavo na socialno nepravičnost, ki nas obdaja. V tem smislu je drum’n’bassovski beat, ki ga pristavi producent Dr Um ravno prav oster. Še posebej pa sta zanimiva vsebinski in stilistični odvod, za katerega poskrbi Semo. Glede na to, da kočevski soular svojega nastopa pohvalno ne poenostavi, celoto sklenejo trije koherentni sklopi – opozorilo in sugestija sta Mrigova, upanje Semovo. Sila brihtno. In lepo. Ocena: 5 POST MALONE FT. RODDY RICCH - Cooped Up

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Cooped Up je še en v zdaj že zavidljivi vrsti nalezljiv bengerjev. Na prvi posluh gre za raperjev prepoznavni nič-od-nič. Seveda se nemudoma izkaže, da je vsa Maloneova skromnost strnjena v puhle rime. Medtem ko melodika, občutno poudarjena zaradi uporabe posebnega učinka za oplemenitenje (ali pač popačenje) glavnega vokala, ustvarja posebne vrste čarovnijo. Naj bo efekt (bodisi autotune vibrato bodisi kateri drug) še tako zelo vpadljiv. Post Malone ga vedno znova odlično izkoristi. A samo podaljšanji zadnji zlogi verzov niso dovolj. Solfeggio, ki podpira Cooped Up , tudi če si tega ne želimo, naposled iritira. Šele ko se ga namenimo zažvižgati ugotovimo, zakaj bo Post Malone tudi to poletje med zmagovalci. Ocena: 4,5 FUTURE FT. DRAKE & TEMS - Wait For U

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke