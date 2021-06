Metallica bo znova izdala ikonični album, gosta tudi Miley in J Balvin

Metalska zasedba bo ob 30. obletnici ponovno izdala The Black Album (v izvirniku poznan pod imenom Metallica), ki bo na tržišče tokrat prišel v razširjeni izvedbi. Nanj bodo uvrstili kar 53 izvedb predelanih pesmi, ki jih bodo izvajali številni znani pevci in glasbeniki.

Metallica je istoimenski album izdala 12. avgusta 1991, zaradi svojega črnega ovitka pa je med oboževalci postal znan kot The Black Album. Na njem se nahajajo rockovske himne, ki odzvanjajo še danes: Enter Sandman, Unforgiven in Nothing Else Matters.

Metallica – James Hetfield in Robert Trujillo.

Ob trideseti obletnici albuma, ki je bil njihov peti studijski, so se člani zasedbe odločili, da ga izdajo znova, tokrat v sodelovanju z nekaterimi drugimi znanimi imeni glasbene industrije. Del posebne izvedbe bodo tudi knjiga, več albumov v živo in DVD-ji. Najbolj zanimiva pa bo zagotovo zbirka 53 pesmi, ki bodo priredbe z znanega albuma. Kar sto odstotkov od prodaje bo Metallica namenila dobrodelnim organizacijam. V projekt bodo vključeni zelo raznovrstni izvajalci, nekateri so že znani. Sodelovanje so potrdili Phoebe Bridgers, J Balvin s skupino The Neptunes, Mac DeMarco, Kamasi Washington ter Rina Sawayama.

Največje presenečenje je dejstvo, da se bo ekipi pridružila tudi Miley Cyrus, ki je himno Nothing Else Matters posnela z Eltonom Johnom, basistom Metallice Robertom Trujillom in bobnarjem Red Hot Chili Peppersov Chadom Smithom.

Na jubilejnem albumu bo gostovala tudi Miley Cyrus.

Deluxe zbirka bo vsebovala še dvojni album, disk s slikami, štiri longplaye v živo, štirinajst CD-jev, šest DVD-jev, omenjeno knjigo in še mnogo več.