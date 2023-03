Metallica in Simply Red potrjujejo svoj zaostanek

Romantična hiphop melanholija dandanes zlahka premaguje kitarsko struženje.

SIMPLY RED – Better With You

Novi songi manchestrskih soul-pop legend Simply Red so dandanašnji redki. Sodeč po tejle je mnogo bolje, da je tako in nič drugače. Better With You je docela razočarajoča novost. Konstrukcija popevke je skrajno temeljna, korus je neizrazit, refren pa ne odstre ničesar, razen tega, da morda še komu vsili pripombo, da je zimzeleno prepoznavnega in še vedno sorazmerno dobro delujočega glasu Micka Hucknalla za šlamastiko te vrste v bistvu škoda. Simply Red bodo maja predstavili nov album z naslovom Time. Z razlogom bom zavlačeval s poslušanjem. Ocena: 1,5 JOEY BADA$$ – Show M

Podcenjujoče bi zvenela trditev, da tudi eden brihtnejših in izrazno manj suhoparnih raperjev ve, kako izvesti romantičen, ljubezenski song. Newyorški rimoklepec Joey Bada$$ je zaradi zmernega, pogosto tudi melanholičnega pripovednega oprijema med najbolj priljubljenimi. A da ne bo pomote. Ko je potrebno, Bada$$ zarobanti tudi precej bolj goreče, in če je treba, tudi kritično. Sijajna Show Me sodi na raperjev tretji album 2000, ki je bil izdan že na začetku lanskega poletja. Tole opojno ritmiko je 28-letniku podstavil sloviti producent Statik Selektah. Rap za popoldansko sprostitev. Ocena: 4,5 METALLICA – If Darkness Had A Son

Kje so ostali Metallica, je zdaj že potrjeno odvečno vprašanje. Zastali so tam nekje v zgodnjih devetdesetih. A za vnovično prebujenje bo vedno (pravi) čas. Tega naznanja sveži poskus ohraniti videz aktivno jeznih in priložnostno grozečih. A zdaj, ko so tudi Metallica že dedki, se enačba izide le še pogojno. Zvok ostaja podoben kot v najboljših letih slovitih metalcev. Pri tem pa naj uporabniki pazijo! Preveč intenzivno slamanje ali dolgotrajno repetitivno odmahovanje z glavo je lahko tudi nevarno. Starejšim plešastim navijačem Metallice pa se to početje malodane že ne splača več. Metallica v 2023? Vse skupaj nič. Bedno. Ocena: 2 ALMOST MONDAY – Only Wanna Dance

