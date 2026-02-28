Naslovnica
Glasba

Metallica konec leta z rezidenco v Las Vegasu

Las Vegas, 28. 02. 2026 13.36 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Metallica

Ameriška metal skupina iz Los Angelesa Metallica, ki bo letos nastopala tudi po Evropi, je za oktober napovedala še osem koncertov v Las Vegasu kot rezidenco Life Burns Faster. S koncerti v okviru rezidence bodo nadaljevali s tradicijo No Repeat Weekend, pri kateri program skladb ob četrtkih in sobotah oblikujejo popolnoma drugače.

Kot napovedujejo, bo na koncertih Metallice mogoče slišati njihov celoten repertoar, uporaba tehnologij na prizorišču Sphere pa bo omogočila doživetje zvokov skupine v novih dimenzijah. "Ne glede na to, ali ste nas slišali z zgornjih delov stadionov in aren ali na intimnem klubskem koncertu, bo tehnologija v areni Sphere vsem navzočim v dvorani, vključno z nami, omogočila povsem novo doživetje," piše na uradni spletni strani zasedbe.

Metallica
Metallica
FOTO: Profimedia

Po besedah soustanovitelja skupine in bobnarja Larsa Ulricha so si že po nastopu v tej areni z irsko rock skupino U2 leta 2023 zaželeli rezidence na tem prizorišču.

Metallico, ki velja za eno najbolj vplivnih heavy metalskih skupin, poleg bobnarja sestavljajo še pevec in kitarist James Hetfield, kitarist Kirk Hammett in basist Robert Trujillo. Skupina je v 80. in 90. letih minulega stoletja prepričala s skladbami, kot so Nothing Else Matters, One, The Unforgiven, Master Of Puppets, Fade To Black in Enter Sandman. Pred tremi leti so izdali svoj enajsti studijski album 72 Seasons.

V okviru svetovne turneje M72 bodo letos nastopali tudi po Evropi, med drugim maja v Grčiji, Romuniji, na Poljskem, v Nemčiji in Švici, kasneje tudi v Italiji in na Madžarskem.

Tschimy in Kiki z novo klasiko

