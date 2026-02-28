'Metallica so naši idoli, niso pa direktno povezani z našim avtorskim delom'

Hamer v svet pošiljate Shamar. Komu zadajate šamar in kaj s to zaušnico sporočate javnosti in poslušalcem?

Skladba Shamar je prvi singel, ki smo ga izdali proti koncu leta 2025. Ta je nepričakovano ustvaril zelo pozitiven odziv in samo dan po objavi smo dobili prvo ponudbo za koncert. Potem dan za tem že drugo in nato se je kar začelo. Shamar je metaforično mišljen kot zaušnica za streznitev vsem, ki so zašli na 'napačna' pota.

Skupina Hamer predstavlja album Shamar. FOTO: Arhiv izvajalca

Začeli ste pred dvema desetletjema, takrat ste skupaj preigravali Metallico. Zakaj ste takrat izbrali prav njih? Kaj je tako posebnega na Jamesu Hetfieldu in druščini? Kaj vam danes kot odraslim moškim predstavlja Metallica?

Metallica je zakon. Ampak ja, kakor komu, nam je. Avgusta 2005 sem naletel na ekipo mladih nadobudnih glasbenikov, ki so Metallico preigravali in so imeli koncert na festivalu Letni oder Ruše. Bili so brez bobnarja, zato sem vskočil. Ko sem videl, kako pubeci igrajo, sem dal idejo, da bi naredili Metallica Tribute. Pa smo imeli drugi, tretji koncert in začelo se je odvijati. Potem smo se naenkrat znašli na beograjskem Beer festu pred 30.000-glavo množico. Projekt Metallica Tribute je bil uspešen. Po parih letih smo se razšli in se nismo videli niti slišali skoraj 10 let.

Po krajšem zatišju s projektom Hamer in življenju, ki je v ospredje postavilo druge stvari, se vračate zelo resno, in sicer z 11 skladbami v slovenščini. Kako to, da ste z angleščine Metallice preklopili na slovenščino?

Tako, izdali smo ploščo z imenom Shamar, kjer je 11 skladb v slovenščini. Album krasi osem močnih pesmi in tri lepe balade, ki pobožajo dušo, seveda tistim, ki jim je v osnovi to všeč. Metallica so naši idoli, niso pa direktno povezani z našim avtorskim ustvarjanjem. Naš stil je v bistvu težje točno definirati, zato je najbolje, da si poslušalci ustvarijo svoje mnenje in nas sami opredelijo.

Besedila so precej družbeno-kritična in tudi osebno-izpovedna. Kori, kdaj pišeš, kaj te inspirira in koliko časa so nastajali teksti?

Pišem po navdihu in ta navdih spremljajo tudi situacije v družbi, za katere pa vsi vemo, kam padamo. Moramo kdaj kaj povedati, ampak brez grdega, samo nastaviti ogledalo. Material za Hamer nastaja že več kot 10 let. Vesel sem, da se je sedaj našla prava ekipa in so materiali preprosto zaživeli in srčno upam, da bo naša energija dosegla čim več ljubiteljev glasbe v živo.

Kako pa delate muziko? Koliko časa je v celoti nastajala plata?

Delovni koncepti so različni. Večinoma sva aranžmajsko sestavljala Kori in Aleš. Čas je težko definirati, ker je to stvar navdiha in situacije. Plata se je resda malce vlekla na začetku, ko pa je prišel zraven Soki, pa je bilo hitro in to je bilo to. Soki je posnel 11 skladb v 10 urah, časa za pripravo pa je imel samo devet dni. Zakaj? Ker je v zadnjem trenutku prišel v ekipo in v resnici na začetku tega sploh ni želel (smeh).

Člani skupine Hamer z Ivom Boscarolom, Filipom Flisarjem, Bojanom Emeršičem in Denisom Avdićem, ki so sodelovali v videospotu. FOTO: Arhiv izvajalca

Album kot celota je precej energičen, presekajo pa ga balade Gorim, Dno, I.S.K.R.E. in tudi Mračna, ki so opazno bolj nežne in čutne. Takrat v ospredje stopi vokal in spremljevalni vokali, kitarski rifi pa se umaknejo v ozadje. Kot drugi obraz skupine Hamer. Kako bi se sicer opisali sami? Kdo in kakšni ste člani skupine Hamer?

Kot bend se poznamo že dobrih 20 let. Smo zabavljači, delamo fejst (tudi izven Hamerja). Na primer David Čuček je inštruktor v avtošoli, ki tudi na zelo humoren, a odgovoren način predstavlja cestnoprometna pravila, Aleš je skladatelj in veliko dela za glasbenike v ZDA, hkrati tudi uči kitaro na glasbeni šoli. Kori je odličen kuhar, motivator, vplivnež in glasbenik. Soki pa razturava z obdarovanjem osnovnih šol, s svojo skupino Elvis Jackson in vodi bobnarsko šolo. Torej skupaj smo vsi en veliki Hamer (smeh).

Soki mi je povedal, da je to projekt, v katerega res verjame. Bo to samo projekt ali se bo razvil v resno in lepo zgodbo, album pa je zgolj nov začetek? Se ozirate tudi v prihodnost in delate načrte za Hamer ali se s tem ne obremenjujete?

Tole je dobro vprašanje. Začeli smo s projektom in ustvarili ploščo brez pričakovanj. Samo šli smo in potem se je kar začelo vrteti in dogajati. Preprosto se bomo prepustili toku. V projekt pa seveda verjamemo, drugače v to ne greš.

Album je že ugledal luč sveta, sedaj ga morate predstaviti še v živo. Načrtujete kar nekaj koncertov, kako pa se nanje pripravljate? Koliko vaje po 20 letih skupnega dela še potrebujete?

Ne glede na to, kako dolgo smo skupaj in kako dolgo posamezniki igramo, moramo vaditi in se pripravljati. Glasba je poslušljiva, a je za igranje kompleksna in to smo mi. Hudi solo deli, riffi, bobni in večglasno petje ni samoumevno in ne nastane samo zaradi tega, ker bi načeloma bili dobri glasbeniki. Do avgusta imamo sedem velikih koncertov in festivalov, kar nas je presenetilo in zato smo še toliko bolj motivirani, da udarimo kot pravi Hamer. Dragi bralci, vabimo vas, da nas spremljate na družbenih omrežjih in tam izveste vse o našem delovanju in nastopih (smeh).

Hamer so Aleš Maurič, Marko Soršak-Soki, Tim Kores-Kori in David Čuček. FOTO: Arhiv izvajalca

Shamar je sicer dostopen na pretočnih platformah. Kako pa je s fizično izdajo? Ste Hamer še zagovorniki fizičnih nosilcev zvoka ali tako kot vedno več izvajalcev tudi vi ne vidite več potrebe po CD-jih in vinilkah?