Metropolis: Bistvo v iskrenosti rokenrola

Metropolis so kot klasični rokenrol trio začeli leta 1994 v garaži v ljubljanski četrti Trnovo. Poimenovali so se po legendarnem komadu skupine Mötörhead in začeli z ustvarjanjem lastnega rokenrola. Do konca 90. let so posneli štiri albume, ki so izšli na dveh zgoščenkah. Prvega so poimenovali Rokenrol bend (1997), ki je vseboval izbor 22 pesmi s treh albumov. Dve leti kasneje je sledil še Pazi se , v tistem času pa so bili redni gostje po slovenskih rock klubih.

Iz zaenkrat še nepojasnjenih razlogov so med letoma 2000 in 2015 zagnali "poslovilno turnejo", ko so približno enkrat na leto odigrali njihov "tradicionalno zadnji" koncert. Konec leta 2015 se je član Griša Šoba - Zrni odpravil čez veliko lužo, v zasedbo pa je vstopil kitarist Marko Čulajević - Čule, poznan iz Sausages, ki se je pridružil Matjažu Hočevarju - Hotschku (bas in glas) ter Anžetu Breskvarju - BMD-ju na bobnih.

Zasedba se je leta 2016 resneje reaktivirala na koncertnih odrih, leta 2019 pa na svojem YouTube kanalu objavila Ditrojt Live s priredbami Mötörheadov in nekaj starimi avtorskimi skladbami. V začetku leta 2020 so imeli namen posneti nov studijski album, kar pa je prekinila koronska kriza, da je album Metropolis izšel šele oktobra letos. Več o plošči in tudi preteklih časih so nam pohiteli razložiti Hotschko, BMD in Čule.

Prvenec Rokenrol Bend sega v konec 90. let, zdaj smo skoraj četrt stoletja kasneje, kaj je bila največja sprememba v vaših življenjih? Razen tega, da ste starejši, se odnos do glasbe najbrž ni spremenil?

Hotschko: Odnos do glasbe je kar podoben, le bolj širok kot nekoč. Zagotovo smo tudi drugačni kot v najstniških in dvajsetih letih, ker takrat vladajo hormoni. Imamo tudi redne prihodke in v seštevku kar tri žene in sedem otrok. Predvsem pa si končno lahko (finančno) privoščimo igranje naše vrste muzike, saj "poslovni" uspeh nikakor ni samoumeven. Mogoče pa ne bo vedno tako in nas čaka svetovna slava šele po tridesetih letih.

BMD: Ne, moj odnos do glasbe se ni spremenil. Snemanje in ostale tehnične zadeve so dostopnejše. Ustvarjaš lahko dlje časa, kar ni nujno vedno dobro, je pa vsekakor ceneje. Edino pivo in pa študentke te pridejo danes dražje. Haha.

Kaj je za vas pravi rokenrol, kaj mora imeti glasba, bend, da je to, kar mora biti, da vas pritegne?

Hotschko: Težko je opisati. Ko slišim neko pesem, hitro vem. Najraje v živo. So pa zadnja leta to kar različni bendi in redno odkrivam nove in nove-stare skladbe. Seveda iz rock in metal okvira. Dosti mi je pomagal tudi Spotify s svojimi odličnimi predloženimi algoritmi, kjer vsak teden najdem kaj novega in zanimivega.

BMD: Mora vsebovati tri osnovne akorde, biti mora dovolj naglas in pa noga mora ob poslušanju cukati levo in desno. Če se te tri stvari ne zgodijo, potem to ni to.

Čule: Rokenrol dojemam bolj kot nek naziv za določen življenjski slog, ki je bolj svobodomiseln in samosvoj, ne oziraje se na mnenja okolice, s katero si obkrožen. Seveda k temu prištevam tudi glasbene žanre, torej vse tiste, ki niso striktno pop ali – kot radi rečemo – predvsem komercialno usmerjeni. Osebno me bend prepriča šele z nastopom in igranjem v živo. Sama glasba in vizualizacija sta dostikrat varljivi.